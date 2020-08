Ligue 2 : Amiens débute la saison par une victoire (1-0) contre Nancy

Une victoire pour débuter la saison ! Face à Nancy, l'Amiens SC s'impose (1-0) en ouverture du championnat. Serhou Guirassy, titularisé à la surprise générale alors qu'il est sur le départ a marqué le but de la victoire.

Première victoire en 2020

Amiens, qui n'avait pas encore gagné en cette année 2020 tronquée par le coronavirus et qui a été relégué après l'arrêt de la saison débloque son compteur d'entrée.

Dans un match rythmé par les deux équipes, c'est l'ASC qui s'est procuré la première occasion d'entrée. Serhou Guirassy a failli ouvrir le score après un cafouillage des Lorrains dans leur surface de réparation.

Le but validé malgré le hors jeu

Les deux formations se sont rendu coup pour coup et le rythme s'est encore un peu plus emballé en seconde période. Juste avant de sortir et d'être victime de crampes, Serhou Guirassy, meilleur buteur Amiénois la saison dernière a propulsé un centre de Juan Otero au fonds des filets. Un but validé malgré une position flagrante de hors jeu.

Prochain match la semaine prochaine au Havre. En attendant le chantier du mercato se poursuit.