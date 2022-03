Ligue 2 : Amiens rattrapé sur le fil par Dijon (1-1)

Quatre jours après son naufrage (6-0) à Toulouse, Amiens pensait se rassurer en menant contre Dijon mais le DFCO a égalisé sur le fil après un but gag contre son camp de Mathieu Dossevi.

Quatre jours après son naufrage (6-0) à Toulouse, Amiens pensait se rassurer en menant contre Dijon mais le DFCO a égalisé sur le fil après un but gag contre son camp de Mathieu Dossevi. Amiens est 13e de Ligue 2 avec 37 points.

Pour cette rencontre, Philippe Hinschberger a pu compter sur le retour de son capitaine. Blessé au pied depuis plus de deux semaines, Mateo Pavlovic a retrouvé sa place en charnière centrale. A la pointe de l'attaque, c'est Chadrac Akolo qui a été préféré à Tolu pour être titulaire aux côtés d'Aliou Badji.

Début de match assez fermé

Il y a d'abord eu une longue phase d'observation entre Amiénois et Dijonnais. Les deux équipes se sont neutralisées, sans se créer d'occasion au cours des 20 premières minutes. La première alerte sur le but de Régis Gurtner est intervenu un peu après avec une tête du défenseur du DFCO, Senou Coulibaly. Mais le ballon est passé assez nettement au dessus.

Amiens a gâché une occasion à la 25e. Kader Bamba, qui avait lui même obtenu un bon coup franc l'a frappé directement dans le mur de Dijon. Aliou Badji a lui aussi eu une opportunité à la demi heure de jeu. Après un bon mouvement collectif sur le côté droit, le meilleur buteur de l'ASC s'est retourné en pivot et en puissance dans la surface de réparation. Mais la frappe du Sénégalais a été renvoyée de justesse par la défense bourguignonne.

Kader Bamba a de nouveau tenté sa chance à cinq minutes de la pause. Mais la frappe de l'attaquant prêté par le FC Nantes est passée à côté des buts de Baptiste Reynet. Aliou Badji a inquiété le gardien de Dijon juste avant la pause, sa frappe a été repoussée en corner. Et sur ce corner, la tête de Mateo Pavlovic est passée à côté. Les deux équipes sont reparties aux vestiaires sans marquer, un 0-0 parfaitement logique.

Dijon a allumé une première mèche d'entrée en seconde mi-temps. Jordan Marie a tenté sa chance à une grosse vingtaine de mètres. Régis Gurtner s'est bien couché pour capter le ballon. Dans la foulée, les Bourguignons ont été sauvés par leur poteau. Adama Fofana a renvoyé un centre d'Owen Gene sur le montant droit du but du DFCO.

Kader Bamba trouve l'ouverture !

Les Amiénois ont encore accéléré autour de l'heure de jeu, ont été plus entreprenants que les Dijonnais sans pour autant se créer de véritable occasion. Tolu et Dossevi sont entrés aux places de Chadrac Akolo et Owen Gene.

Aliou Badji aurait pu être le détonateur avec une frappe flottante sur la barre mais c'est Kader Bamba, quasiment dans la foulée, à 20 minutes de la fin du match qui a fait trembler les filets dijonnais. Bien lancé, en mouvement, Bamba a décroché une frappe croisée qui a trompé Baptiste Reynet (1-0).

Erreur fatale sur le fil

Kader Bamba aurait même pu doubler la mise quelques secondes après. Suite a un centre de Mathieu Dossevi, il a frappé au but mais c'est passé à côté. Aliou Badji, qui a vu son ballon détourné d'un arrêt reflexe de Baptiste Reynet. Amiens pensait obtenir la victoire. Mais le coup du sort est venu à la 92 avec un ballon mis de la poitrine en retrait par Mathieu Dossevi, mal négocié par Régis Gurtner pour l'égalisation de Dijon (1-1).

Place désormais à la trêve internationale. Mamadou Fofana va notamment partir en sélection avec le Mali. Amiens retrouvera la Ligue 2 le 2 avril avec un déplacement à Valenciennes.