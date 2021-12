Ligue 2 : une bouffée d'air pour Amiens vainqueur de Dunkerque (3-0)

Amiens souffle un peu en Ligue 2 ! Grâce à un match appliqué et rythmé, l'ASC s'impose (3-0) contre Dunkerque, un adversaire direct. Une troisième victoire cette saison qui permet à Amiens de gagner deux places au classement. L'équipe de Philippe Hinschberger est 17e. Aliou Badji a inscrit un doublé.

Pour ce match, Philippe Hinschberger a laissé Kader Bamba et opté pour une double animation offensive avec les titularisations d'Aliou Badji et Tolu côte à côte. Owen Gene a de nouveau supplée Mickaël Alphonse, en défense.

Enorme occasion d'entrée pour Tolu

Aliou Badji a allumé une première mèche d'entrée avec une frappe de 25 mètres à ras terre captée par Axel Maraval. Quelques minutes plus tard, Amiens s'est procuré une énorme occasion. Sur un corner de Jessy Benet, le ballon a été dévié de la tête et Tolu, plein axe a frappé du bout du pied à bout portant mais a trouvé sur sa route, Axel Maraval, auteur d'un superbe arrêt.

Alors que l'on pouvait craindre un match fermé, entre deux équipes en plein doute, Amiénois et Dunkerquois ont imprimé un rythme soutenu. Dans les vingt-cinq premières minutes il y a eu pas moins de huit corners, dont six pour l'ASC.

Badji trouve l'ouverture

Amiens a insisté et a trouvé la faille à la 26e. Bien servi par Arnaud Lusamba, le jeune Owen Gene s'est infiltré dans la surface de réparation nordiste pour adresser un bon centre à ras terre. Un centre repris par Aliou Badji qui est parvenu à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score et inscrire son deuxième but en Ligue 2 depuis le début de saison.

Avant la pause, Régis Gurtner a sauvé l'avantage de son équipe en réalisant une superbe parade. Le gardien Amiénois a ainsi détourné la belle frappe de Kévin Rocheteau. Entreprenants, remuants, les Amiénois ont dominé cette première mi-temps et sont, assez logiquement repartis aux vestiaires avec l'avantage au score (1-0).

Owen Gene sur la barre

Dès le retour des vestiaires, Amiens a manqué l'occasion de doubler la mise. Après une incursion d'Harouna Sy, Owen Gene, esseulé au second poteau a frappé à bout portant sur le gardien Axel Maraval puis sur la barre transversale.

Gurtner sauve les siens

Les deux équipes se sont ensuite davantage neutralisées. Amiens a tenté d'être dangereux, notamment sur coup de pied arrêté mais sans succès. Dunkerque s'est crée une énorme occasion à l'approche du dernier quart d'heure. Kévin Rocheteau a profité d'une erreur de Mamadou Fofana qui n'est pas allé au duel et a laissé le Dunkerquois placer sa tête déviée superbement sur sa ligne par Régis Gurtner.

Akolo entre et marque !

Dans le dernier quart d'heure Chadrac Akolo a remplacé Tolu. Et le Congolais a été décisif quelques instants plus tard. Harouna Sy, auteur d'un très bon match s'est arraché pour transmettre a Aliou Badji qui a décalé Chadrac Akolo. L'attaquant de l'ASC s'est bien retourné et a décroché une frappe puissante pour marquer le deuxième but des Picards (2-0).

Aliou Badji a inscrit le troisième but au cours du temps additionnel. Le Sénégalais, auteur d'un doublé a définitivement mis son équipe à l'abris (3-0).

Amiens va enchaîner un deuxième match à domicile. La réception de Grenoble est prévue samedi 11 décembre (19h) au stade de la Licorne.