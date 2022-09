Ligue 2 : Amiens s'incline logiquement (3-1) à Caen

Comme à Metz, lors de la première journée, Amiens a encaissé trois buts à Caen et subit sa seconde défaite de la saison en Normandie (3-1). Dominés de toute part par les Normands, les Amiénois ont sombré en deuxième période. Ils glissent de la deuxième à la cinquième place du classement, doublé par ces mêmes Caennais.

Les Amiénois ont débuté cette rencontre sans Nicholas Opoku, souffrant mais avec leur dernière recrue, Papiss Cissé. Le Sénégalais de 37 ans a été titularisé à la pointe de l'attaque, associé à Tolu.

Dans le premier quart d'heure, les deux équipes se sont d'abord observées avant que les Caennais n'accélèrent. Les joueurs de Stéphane Moulin se sont procurés pas moins de trois corners en cinq minutes. Sur l'un deux, Tolu a dégagé le ballon in extrémis sur sa ligne de but alors que Régis Gurtner était battu.

Domination normande

Par deux fois, les caennais ont du procéder à des changements au cours de la première mi-temps. Ali Abdi, touché à la jambe a été remplacé au bout de huit minutes par Johann Obiang. A la demi heure de jeu, Quentin Daubin, le visage en sang après un choc avec Iron Gomis est lui aussi sorti, remplacé par Jessy Deminguet.

Tolu manque un penalty juste avant la pause

Dominés et peu inspirés, les Amiénois ont eu une énorme occasion d'ouvrir le score contre le cours du jeu. Sur une frappe de Mathis Lachuer, le capitaine caennais, Romain Thomas a dévié le ballon de la main. mais Tolu a manqué le penalty, stoppé par Anthony Mandréa.

Caen marque d'entrée de deuxième mi-temps

Sans doute vexés, les Caennais sont revenus le couteau entre les dents en seconde mi-temps. Très bien servi par Jessy Deminguet, Alexandre Mendy a ouvert le score après seulement 45 secondes (1-0). Et les Normands ont insisté. Formose Mendy a bien failli marquer contre son camp mais Régis Gurtner a effectué une première parade. Puis une seconde dans la foulée sur un tir de Deminguet.

Et face à des Amiénois trop attentistes, les joueurs de Stéphane Moulin ont doublé la mise, sans trop ,forcer. Samuel Essende, d'un retournement en pivot s'est débarrassé du marquage de Mamadou Fofana pour décrocher un tir en pleine lucarne (2-0). Le même Essende aurait même pu tripler la mise quelques instants plus tard mais a buté sur Régis Gurtner.

Caen triple la mise

Philippe Hinschberger a décidé d'un triple changement juste après. Ange Chibozo et Hassan Bandé ont remplacé Tolu et Papiss Cissé à la pointe de l'attaque et Doums Fofana a lui remplacé Iron Gomis. Et tout juste rentré, Ange Chibozo a décroché une puissante frappe lointaine qui a frôlé le cadre. Mais malgré cette toute petite rébellion, Amiens a sombré quelques instants après. Sur corner, peu gêné par la défense picarde, Romain Thomas a placé une tête dans les filets de Régis Gurtner (3-0).

Malgré la réduction du score grâce à une tête de Formose Mendy sur un corner (3-1), Amiens s'est logiquement incliné au stade Michel d'Ornano.

Les joueurs de Philippe Hinschberger ont désormais une semaine pour préparer leur prochain match de Ligue 2. Il est prévu le samedi 1è septembre, au stade de la Licorne face à Niort.