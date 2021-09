Ligue 2 : à 9 contre 11 pendant toute une mi-temps, Amiens ramène un point de Nancy (1-1)

Au terme d'un match marqué par les deux expulsions de Tolu et Kader Bamba, Amiens et Nancy ont fait match nul un but partout. Bien partis avec une ouverture du score au bout d'un quart d'heure, les Amiénois se sont sabordés.

Pour ce troisième match en une semaine, après deux nuls contre Nîmes (3-3) puis Pau (2-2), Philippe Hinschberger a procédé à plusieurs changements dans son onze titulaire. Formose Mendy a été préféré à Mateo Pavlovic aux côtés de Mamadou Fofana en charnière centrale. Harouna Sy a lui retrouvé sa place sur le flanc gauche de la défense tout comme Mathis Lachuer au milieu de terrain. Comme annoncé, c'est bien Tolu qui a débuté à la pointe de l'attaque après la blessure d'Aliou Badji contre Pau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'équipe de Nancy, mal en point, lanterne rouge du championnat, sifflée à son entrée sur le terrain a pourtant été la plus dangereuse d'entrée. Au bout de six minutes, c'est Eliott Simoes qui a repris un centre dévié à bout portant. Heureusement pour Amiens, Régis Gurtner était sur la trajectoire pour boxer le ballon.

Amiens, d'abord timide n'a finalement pas tarder à réagir. Chadrac Akolo, en provoquant sur son couloir gauche a obtenu un corner au quart d'heure de jeu. Et sur ce corner, Formose Mendy a sauté plus haut que tout le monde et ouvert le score d'une tête imparable (0-1).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amiens à 9 contre 11

Après cette ouverture du score, le jeu s'est un peu calmé même si l'ASNL a tenté de relever la tête, notamment grâce à Mickaël Biron. Mais Amiens a su contenir les quelques assauts lorrains. Amiens est certes reparti aux vestiaires avec l'avantage au score mais à neuf contre onze ! Tolu a d'abord été expulsé après un deuxième carton jaune pour simulation dans la surface de réparation.

Kader Bamba pète un plomb !

Et puis quelques minutes plus tard, dans le temps additionnel, Kader Bamba a pété les plombs et a lui aussi été expulsé. Le milieu de terrain a reçu un carton rouge direct pour s'être énervé et avoir contesté l'arbitre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nancy égalise

En se réorganisant tactiquement et en se recroquevillant en défense, Amiens a donc entamé la deuxième mi-temps en position de faiblesse. Mais l'ASC a géré cette double infériorité numérique plutôt intelligemment, sans être vraiment inquiété. En tous cas pas jusqu'à l'heure de jeu. A ce moment là, Giovanni Haag a décroché une frappe de trente mètres. Elle a été déviée par Mamadou Fofana et a trompé Régis Gurtner pour l'égalisation lorraine (1-1).

Amiens a collectionné les tuiles. A vingt minutes de la fin, Mamadou Fofana est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Iron Gomis. Mais les Nancéiens ont continué de tenter leur chance sans succès. La frappe de Warren Bondo est par exemple passée au dessus de la cage de Régis Gurtner.

Des fumigènes venus des tribunes

Et ce match, décidément pas comme les autres a aussi été perturbé par les supporters de Nancy qui ont lancé des fumigènes et sont descendus près du terrain pour manifester leur mécontentement contre les mauvais résultats de leur équipe. Le score n'a plus bougé malgré le siège nancéien du but de l'ASC. Amiens glane un petit point et peut nourrir des regrets.

Amiens va désormais se tourner vers le match du samedi 2 octobre et la réception du leader Toulouse. Emmanuel Lomotey, Tolu et Kader Bamba seront suspendus pour ce match qui débutera à 15 heures au stade de la Licorne, et qui sera à vivre, comme à chaque fois sur France Bleu Picardie.