Ligue 2 : Amiens arrache un point précieux sur le gong à Nîmes (3-3)

Pour le début de sa série de trois matches en une semaine, Amiens revient de loin. Trois fois menés les Amiénois sont revenus et ramènent un point de Nîmes (3-3). Un point important pour le classement et surtout pour le moral.

Une semaine après une défaite surprise (0-1) à domicile contre Rodez, Amiens se déplaçait à Nîmes pour le compte de la huitième journée de Ligue 2 avec l'ambition de rebondir. Avec une équipe légèrement remaniée, où Matteo Xantippe a été préféré à Harouna Sy sur le côté gauche. Adama Diakhaby lui n'a même pas fait le déplacement dans le Gard. Le milieu de terrain a été laissé en Picardie par choix de son entraîneur.

C'est Nîmes, poussé par un public chaud qui s'est procuré la première occasion. Trois minutes après le coup d'envoi, Yacine Benrahou a sollicité une première fois Régis Gurtner sur coup franc. Vigilant, le gardien amiénois a détournée le ballon. Dans un contexte hostile, Amiens a ensuite tenté de réagir et de moins subir. Jessy Benet, sur coup franc a répondu à Yacine Benrahou. Mais la frappe de l'ancien Grenoblois a été renvoyée par la défense nîmoise.

Deux buts de Nîmes en quatre minutes

Nîmes a mis la pression et Amiens a cédé au bout de 17 minutes. Yacine Benrahou a trompé Régis Gurtner et inscrit son quatrième but depuis le début de saison. Et seulement quatre minutes après, les Crocos ont doublé la mise après une contre attaque. Le picard de naissance, Théo Sainte Luce a frappé aux abords de la surface de réparation. Un tir dévié par Mamadou Fofana qui a trompé Régis Gurtner.

Sonnés, les joueurs de Philippe Hinschberger ont tenté une réaction sur plusieurs coups de pied arrêtés successifs. Jessy Benet, sur un coup franc a déposé le ballon dans la surface, il a été détourné de la tête par Mickaël Alphonse mais le gardien de Nîmes, Per Kristian Bratveit était sur la trajectoire. Kader Bamba a ensuite bénéficié d'un corner mais a trop peu levé son ballon.

Triste première période pour l'ASC

Les Gardois sont logiquement retournés aux vestiaires avec l'avantage au score. Amiens, bousculé et trop tendre n'a, encore une fois pas su trouver la solution. Les Amiénois ont manqué à la fois de confiance, d'un état d'esprit guerrier et de niveau dans cette première mi-temps.

Badji réduit le score

Amiens, en quête de révolte a entamé assez timidement cette deuxième période, malgré un corner dès les premiers instants. Aliou Badji a tout de même tenté sa chance mais la malchance s'est invitée dans les rangs picards. La frappe de l'attaquant s'est écrasée contre le poteau du but de Nîmes. Mais Aliou Badji a eu plus de chance quelques instants après. A l'heure de jeu, le Sénégalais est parvenu à smasher un ballon de façon acrobatique et à réduire le score (2-1). Il a débloqué ses compteurs personnels avec Amiens.

Espoirs douchés

Aliou Badji est sorti quelques instants plus tard, remplacé par Tolu. Jessy Benet lui a été remplacé par Jack Lahne et Iron Gomis a lui cédé sa place à Chadrac Akolo à vingt minutes de la fin. Mais au moment où Amiens semblait plus apte à rivaliser avec son adversaire et peut être à réduire le score, Moussa Koné, tout juste entré en jeu a inscrit le troisième but de son équipe (3-1).

Xantippe entretient l'espoir et Tolu égalise !

En toute fin de match, pendant un moment de flottement, Matteo Xantippe a de nouveau réveillé les espoirs amiénois en inscrivant son premier but en professionnel. Et dans la dernière minute Tolu a sonné cette révolte tant attendue côté Picard. L'attaquant a égalisé sur le gong et permet à son équipe de ramener un précieux point du Gard.

Après ce déplacement dans le Gard, Amiens revient à domicile dès mardi (20 heures) avec la réception de Pau pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2. Le match sera à vivre à partir de 19h45 sur France Bleu Picardie.