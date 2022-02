Ligue 2 : plein d'opportunisme, Amiens bat Niort (3-1)

Amiens se donne de l'air au classement de Ligue 2 ! L'ASC s'impose 3-1 contre Niort dans cette 24e journée de championnat. Un succès heureux pour les Picards qui ont été dominés dans le jeu par des Chamois mais qui ont fait preuve d'un grand réalisme. Aliou Badji a inscrit un doublé

Pour défier l'un de ses anciens clubs, Philippe Hinschberger a pu compter sur un effectif quasiment au complet, comme lors du déplacement à Monaco mardi (2-0). Le coach Amiénois a opté pour un onze résolument offensif avec les titularisations de Tolu, Aliou Badji, Kader Bamba et Arnaud Lusamba.

Ce sont les Chamois qui ont poussé fort d'entrée de match. Avec d'abord une incursion collective dans la surface de réparation dès les premiers instants. Quelques minutes plus tard, Dylan Louisserre a tenté sa chance sur un coup franc plein axe à 25 mètres, consécutif à une faute de Mamadou Fofana. Régis Gurtner a boxé le ballon.

Amiens marque contre le cours du jeu

Etouffés, malmenés, les Amiénois ont pourtant trouvé l'ouverture. Sur une erreur d'attention de la défense niortaise, Kader Bamba a chipé le ballon à un adversaire et à servir idéalement Aliou Badji. Le Sénégalais a fixé le gardien et trompé Quentin Braat en faisant passé le ballon entre ses jambes. Le neuvième but pour l'attaquant amiénois depuis le début de la saison en Ligue 2 (1-0).

Après cette ouverture du score, bien payée pour Amiens dans le premier quart d'heure, Niort a tenté une réaction. Ibrahim Sissoko a placé une première tête à laquelle il a manqué quelques centimètres pour accrocher le cadre. Et une seconde qui a trouvé le poteau quelques minutes après.

Leçon de réalisme d'Amiens

Mais Amiens a donné à Niort une véritable leçon de réalisme ! A huit minutes de la pause, après une action où les Amiénois ont insisté dans la surface de réparation. Et sur un centre de Matthéo Xantippe, Aliou Badji a tenté sa chance. Et sa frappe pourtant écrasée est allée se loger au fond des filets de Quentin Braat (2-0).

Amiens est donc reparti aux vestiaires avec un avantage au score bien payé tant les Niortais ont dominé collectivement. Mais avec un Aliou Badji en réussite totale, auteur de ses neuvième et dixième buts depuis le début de la saison.

menés, les Niortais sont pourtant revenus avec de bonne intentions en seconde mi-temps. Ibrahim Sissoko a de nouveau gagné ses duels aériens et a d'abord placé une bonne tête, arrêtée par Régis Gurtner. L'ASC a été miraculé un peu avant l'heure après une frappe d'Ibrahim Sissoko, encore lui. Le gardien de l'ASC était à nouveau sur la trajectoire et Tyrone Tormin, entré en jeu quelques minutes avant n'a pas réussi à pousser le ballon dans des cages pourtant vides.

Amiens a géré son avantage malgré ces alertes niortaise. Kader Bamba est sorti sur blessure, remplacé par Jessy Benet à vingt minutes de la fin. Chadrac Akolo et Emmanuel Lomotey ont aussi fait leur rentrée au cours de cette séquence de changements.

Fin de match débridée

A force d'insister, Ibrahim Sissoko a fini par trouver le chemin des filets. Sur un coup franc excentré sur la gauche, l'attaquant Niortais a logé une frappe puissante dans la lucarne de Régis Gurtner (2-1). Mais Amiens n'a pas gambergé puisque Eddy Gnahoré, servi par Aliou Badji est allé fixé Quentin Braat pour inscrire le troisième but amiénois (3-1).

Amiens se déplacera dans l'Aveyron samedi prochain pour y affronter Rodez, pour le compte de la 25e journée de Ligue 2.