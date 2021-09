Ligue 2 : contre Pau, Amiens ne gagne toujours pas à la Licorne (2-2)

Pour ce match contre de surprenants Palois, cinquièmes de Ligue 2, Philippe Hinschberger a peu fait tourner son équipe. Il a par exemple de nouveau fait appel à Matthéo Xantippe sur le flanc gauche de la défense pour sa seconde titularisation. Chadrak Akolo a fait son retour dans le onze titulaire.

Parade de Gurtner d'entrée

Pau, auteur d'un très bon début de saison n'a pas attendu bien longtemps avant de faire trembler Amiens. Bien lancé dès le coup d'envoi Jean Lambert Evans a failli tromper Régis Gurtner qui s'est bien couché pour dévier le ballon en corner.

Pavlovic ouvre le score

Mais la réaction amiénoise ne s'est pas faîte attendre longtemps. Au bout de six minutes, Mickaël Alphonse a obtenu un corner. Et sur ce coup de pied arrêté, bien frappé, Mateo Pavlovic a surplombé tout le monde du haut de son mètre quatre vingt seize. Le croate, bénéficiant d'une grosse faute de main du gardien de Pau, Alexandre Olliero pour ouvrir le score (1-0).

Amiens mène mais Pau domine

Mais Pau a tout de suite réagit en se procurant deux grosses occasions. Sur la première, Régis Gurtner a dévié le ballon d'un arrête reflexe. Sur la seconde, Victor Lobry, en position idéale pour marquer a tiré au dessus. Chadrac Akolo a lui aussi tenté sa chance sur une tête smashée qui a été captée par le gardien de Pau.

Pau étouffe Amiens et égalise

Dans une première mi-temps au rythme très élevé, c'est surtout Pau qui a imposé le sien en multipliant les assauts sur le but de l'ASC. Samuel Essende a trouvé le poteau. Ballotés, dominés, les Amiénois ont subit ces vagues paloises. Et Pau, à force d'insister est parvenu à égaliser. C'est Victor Lobry qui s'en est chargé sur penalty après une faute sur Eddy Sylvestre dans la surface de réparation (1-1). Une égalisation logique tant Amiens a été étouffé.

La seconde mi-temps est repartie sur un gros rythme et c'est à nouveau Pau qui a mis le plus d'intensité avec des attaques rapides, huilées. Amiens a progressivement sorti la tête de l'eau, bénéficiant de plusieurs coups de pied arrêtés qui n'ont rien donné. A l'heure de jeu, le match aurait pu basculer en moins d'une minute.

Un match à toute allure

Côté amiénois d'abord avec une percée d'Aliou Badji. La lourde frappe du Sénégalais a tapé la barre transversale. Et dans la foulée, sur une contre attaque fulgurante, Pau a failli marquer mais Samuel Essende a buté sur Régis Gurtner, encore sauveur de son équipe.

Le réveil de l'ASC

Dominés en première période, les Amiénois ont su régler les curseurs et accélérer en seconde. Plus tranchants, plus précis, les joueurs de Philippe Hinschberger ont aussi été plus inspirés. A l'image de cette percée de Kader Bamba à un quart d'heure de la fin du match. D'abord contré, le ballon est revenu dans les pieds de Tolu entré en jeu quelques minutes auparavant et qui s'est retourné en pivotant et en décrochant une frappe puissante qui a trompé le gardien de Pau (2-1).

Mais Pau, même un ton en dessous est resté dangereux jusqu'au bout. Et Djibril Dianesy l'a prouvé juste avant la fin du temps règlementaire égalisant d'une tête qui a pris Régis Gurtner à contre pied. La victoire fuit toujours Amiens à domicile.

Amiens va de nouveau enchaîner avec un troisième match en sept jours. L'ASC se déplacera à Nancy vendredi soir pour le compte de la dixième journée de championnat.