Ligue 2 : Amiens se donne de l'air contre Guingamp (3-0)

En Ligue 2, face à une équipe de Guingamp diminuée par les blessures et le Covid, Amiens a mis du temps à trouver la solution. Elle est venue grâce au buteur Aliou Badji, auteur d'un doublé qui a libéré son équipe. L'ASC l'emporte (3-0) et progresse au classement.

Amiens peut dire merci Aliou Badji ! L'attaquant Sénégalais, auteur d'un doublé a permis à l'ASC de battre une équipe de Guingamp diminuée. Chadrac Akolo a marqué en fin de match. mais le score (3-0) est trompeur tant les Amiénois ont peiné à manœuvrer les Bretons. mais l'essentiel est là. Une cinquième victoire cette saison et cinq places gagnées au classement de Ligue 2.

Pour cette rencontre, trois jours après une défaite (1-0) contre Ajaccio, Philippe Hinschberger a effectué quelques changements dans son onze titulaire. Remplaçants contre les Corses, Tolu et Aliou Badji ont débuté cette fois ci. Guingamp de son côté s'est présenté très affaibli à la Licorne en raison surtout de la multiplication des cas de Covid 19. Youssouf M'changama étant lui retenu en sélection des Comores et Frandtzy Pierrot blessé.

Guingamp joue crânement sa chance

Mais cette jeune équipe bretonne a joué crânement ses chances d'entrée de jeu en confisquant le ballon et en se procurant un bon coup franc renvoyé par le mur dès les premiers instants de la rencontre. Charles Abi, sur une contre attaque rapidement menée s'est procuré la première grosse occasion en éliminant Arnaud Lusamba d'une roulette et en décrochant une frappe enroulée qui est passée juste à côté du but de Régis Gurtner.

Aliou Badji lui a répondu quelques instants après en tentant, d'une reprise de volée de profiter d'une erreur entre un défenseur de Guingamp et son gardien. Mais la frappe du Sénégalais n'a fait trembler que le petit filet. La tête de Tolu, sur un coup franc de Kader Bamba n'a pas eu plus de succès quelques minutes plus tard.

Sauvetage de Gurtner

Mais ce sont bien les Bretons qui se sont procurés la plus grosse occasion au bout de vingt minutes. Superbement lancé au cœur de la défense, Yoann Cathline a résisté au retour d'Emmanuel Lomotey pour aller fixer Régis Gurtner. Heureusement la sortie du gardien de l'ASC a été décisive.

Le même Yoann Cathline a de nouveau tenté sa chance quelques instants plus tard en frappant à ras terre. Là encore, Régis Gurtner s'est interposé. Les Amiénois, brouillons ont encore été inquiétés à la demie heure de jeu par une tête en extension de Charles Abi qui est passée au ras de la lucarne. Les deux équipes sont reparties aux vestiaires sans avoir marqué mais les Guingampais ont nettement dominés des Amiénois empruntés et sifflés par leur public à la pause.

Malheureusement la seconde mi-temps est repartie sur les mêmes bases pour Amiens. Ce sont les Costarmoricains qui ont dominé les premiers instants avec plusieurs frappes restées sans conséquence. Il a fallu attendre la 55' pour voir Tolu s'arracher puis frapper.

Badji trouve la solution

Dans la foulée, Amiens a enfin mis de la justesse dans une contre attaque foudroyante emmenée par Kader Bamba qui a parfaitement lancé Aliou Badji. L'attaquant Sénégalais, tout en puissance est allé fixer le gardien et a décrocher une lourde frappe pour ouvrir le score. Son sixième but depuis le début de saison (1-0)

Et Aliou Badji a récidivé à peine cinq minutes plus tard. Profitant d'une erreur de relance du gardien de Guingamp, frappant d'une vingtaine de mètres, l'attaquant Amiénois a doublé la mise et libéré la Licorne (2-0) ! Chadrac Akolo, très bien servi par Matthéo Xantippe a corsé l'addition à cinq minutes de la fin du match (3-0). Amiens l'emporte pour la cinquième fois cette saison et gagne cinq places au classement de Ligue 2.

Amiens a désormais quatre jours pour préparer son prochain match prévu mercredi sur la pelouse de Rouen-Quevilly. Une rencontre initialement prévue le 15 janvier mais reportée à cause des trop nombreux cas de Covid dans l'effectif normand.