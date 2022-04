Ligue 2 : très décevant, Amiens s'incline (2-0) à la Licorne contre Le Havre

Amiens, qui n'avait plus perdu depuis la mi-janvier à la Licorne s'est incliné sur sa pelouse (0-2) contre Le Havre. Dans un match sans enjeux, l'équipe de Philippe Hinschberger a manqué d'implication, de justesse et s'est aussi écroulée mentalement en seconde période.

Contrairement à samedi, où il avait assisté au match depuis les tribunes à Caen, Aliou Badji a cette fois été titularisé par Philippe Hinschberger. Le Sénégalais, meilleur buteur de l'ASC a été aligné d'entrée à la pointe de l'attaque, associé à Chadrac Akolo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amiens et Le Havre se sont observés dans le premier quart d'heure. Les Picards ont globalement tenu le ballon mais ont trop hésité aux abords de la surface de réparation. A l'image de Kader Bamba qui n'a pas tenté sa chance alors qu'il s'est trouvé plusieurs fois en bonne position de frapper.

Manque de justesse

Mais Kader Bamba, en simplifiant son jeu, bien servi par Aliou Badji a finalement tenté sa chance d'une frappe croisée. Un peu trop puisqu'elle a longé le poteau droit de Mathieu Gorgelin, le gardien du Havre. Plusieurs de ses coéquipiers, comme Emmanuel Lomotey ou Aliou Badji ont eux aussi tenté de frapper mais sans accrocher le cadre.

Manquant de justesse et de simplicité, les joueurs de Philippe Hinschberger n'ont pas inquiété les Normands outre mesure. Sans surprise, les deux formations sont reparties aux vestiaires sans marquer (0-0). D'entrée de deuxième mi-temps, Mathieu Dossevi est parvenu à déborder puis centrer pour Kader Bamba qui, d'une talonnade a transmis à Chadrac Akolo dont la reprise a été contrée.

Le Havre ouvre le score

Matthis Abline lui a répondu quelques instants plus tard. Bien servi par Quentin Cornette, l'attaquant prêté par Rennes a déclenché une frappe qui n'est pas passée loin des buts de Gurtner. Mais les Normands ont insisté et trouvé l'ouverture un peu avant l'heure de jeu. D'une frappe bien enroulée, Nabil Alioui a ouvert le score (0-1).

Dans la foulée, Philippe Hinschberger a procédé à un triple changement. Fantomatiques, Arnaud Lusamba et Chadrac Akolo ont été remplacés par Tolu et Jessy Benet. Nicholas Opoku a lui remplacé Mathieu Dossevi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amiens plonge sportivement et mentalement

Et Amiens s'est effondré. Transparente sur un coup franc, à priori anodin de Quentin Cornette, juste avant l'entrée dans le dernier quart d'heure, la défense a encaissé un second but. Après une remise de Pierre Gibaud, Arouna Sanganté a inscrit son premier but en professionnel (0-2).

Les Amiénois, onzièmes du classement avec 42 points vont désormais préparer leur prochain match de Ligue 2. Ce sera dès vendredi (21h) sur la pelouse de l'avant dernier du championnat, Dunkerque.