Ligue 2 : Amiens ramène un point (1-1) de Rodez

Amiens et Rodez se séparent sur un score de parité (1-1) et comptent toujours le même nombre de points après 25 matches de Ligue 2. Les Picards manquent une occasion d'engranger une deuxième victoire à l'extérieur cette saison et restent au onzième rang du classement.

Pour ce déplacement dans l'Aveyron, Philippe Hinschberger a décidé d'aligner ses "deux grands" en attaque. Aliou Badji, meilleur buteur de l'ASC (10 réalisation) et auteur d'un doublé contre Niort a été associé à Tolu. Kader Bamba, légèrement touché contre les Chamois a lui débuté sur le banc.

Le match a débuté par un choc entre Malaly Dembelé et Régis Gurtner. Le gardien de l'Amiens SC est resté sonné quelques instants avant de reprendre ses esprits. Ce sont plutôt les Aveyronnais qui ont pris l'ascendant en début de rencontre. Matteo Pavlovic leur a donné une opportunité en manquant sa tête en retrait. mais l'erreur du Croate est restée sans conséquence car Dembelé a frappé au dessus. Amiens a raté son entame de match et a subi contre des Ruthénois plus mordants. Mamadou Fofana a écopé du premier carton jaune de la partie au bout d'à peine vingt minutes.

Réussite amiénoise

Mais la réussite est amiénoise en ce moment ! Comme contre Sochaux ou Niort, l'ASC est parvenu à marquer contre le cours du jeu. Après 23 minutes, au cours de leur première véritable incursion dans le camp de Rodez, les Amiénois ont trouvé une ouverture heureuse. C'est Aliou Badji, bien servi qui a éliminé le gardien mais qui s'est excentré. Son centre, dévié par Julien Céléstine a fini au fond des filets (0-1).

Tolu aurait pu doubler la mise quelques instants plus tard. Mais la frappe du Nigérian a manqué le cadre de peu. Juste avant, l'Islandais de Rodez, Arni Vilhjalsson a tenté sa chance d'une frappe captée par Régis Gurtner qui s'est parfaitement détendu.

Rodez égalise avant la pause

Mais Rodez, qui n'avait plus marqué depuis six matches a insisté et a profité de quelques errements de la défense picarde. Arni Vilhjalsson, d'une frappe du plat du pied est parvenu à égaliser (1-1) à cinq minutes de la mi-temps. La fin de première mi-temps a été particulièrement tendu entre les deux équipes. Mais les deux formations sont reparties aux vestiaires sur ce score de parité. Quatre joueurs de l'ASC (Fofana, Zungu, Lusamba et Badji) ont reçu un carton jaune.

Deuxième mi-temps moins tranchante

La tension observée en fin de première-mi-temps est retombée en début de seconde. Mais Rodez et Amiens se sont comme tournés autour sans se créer de véritable occasion dans le premier quart d'heure de ce deuxième acte. Aliou Badji a bien tenté sa chance avec une reprise sur un corner. Mais la frappe du Sénégalais est passée à côté.

Matteo Pavlovic, monté aux avant postes quelques minutes plus tard, à vingt minutes de la fin a lui aussi tenté. Le défenseur croate a décroché une lourde frappe, détournée par Lionel Mpassi. C'est aussi le moment qu'a choisi Philippe Hinschberger pour effectuer son premier changement. Kader Bamba a remplacé un Jessy Benet décevant. Mustapha Sangaré a lui remplacé Tolu à dix minutes de la fin.

Sauvetage de Gurtner

Régis Gurtner a sorti le grand jeu à une minute de la fin du temps réglementaire. Le gardien de l'Amiens SC a magistralement détourné une frappe d'Adilson Malanda qui filait vers la lucarne. Et le score n'a plus bougé malgré la pression ruthénoise dans les derniers instants.

Amiens a désormais une semaine pour préparer son prochain match de Ligue 2. Il aura lieu samedi au stade de la Licorne face au Nîmes Olympique.