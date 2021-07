Ligue 2 (J1) - Deux visages pour Amiens et une chute (1-2) contre Auxerre

Un match d'ouverture en deux temps mais l'Amiens SC débute sa saison de Ligue 2 par une défaite (1-2) contre l'AJ Auxerre !

Une première mi-temps séduisante

Les hommes du nouveau coach Philippe Hinschberger ont d'abord été très entreprenants en première mi-temps. Une possession du balle largement à l'avantage de l'ASC, marquée par plusieurs occasions et un but de Mickael Alphonse avant la pause (1-0, 40'). Revenu de la Gold Cup quelques jours avant la reprise de la Ligue 2, le latéral droit amiénois a glissé le ballon au fond des filets après un coup franc tiré par Mathis Lachuer.

Une seconde mi-temps fantomatique

Amiens a perdu les pédales en seconde mi-temps. Pris de vitesse, laissant le ballon à l'adversaire auxerrois. Première sanction à la 62' : l'AJA a rejoint l'ASC au score (1-1) avec une reprise à l'entrée de la surface du milieu Hamza Sakhi. Incapable de se provoquer de réelle occasion, Amiens a concédé le deuxième but, sur une erreur de Valentin Gendrey. La tentative de râteau du défenseur dans son camp a provoqué une interception auxerroise, une frappe et un but de Gautier Hein (1-2, 70').

Sur la fin de match, l'Amiens SC n'a pas su réagir, en multipliant les cartons jaunes. Auxerre maximise son déplacement en Picardie avec une victoire pour ce match d'ouverture de la saison 2021-2022. Amiens doit se reprendre rapidement, dés son deuxième match ce samedi 31 juillet (19h) avec un déplacement en Corse à Ajaccio.