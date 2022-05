Ligue 2 : Amiens termine sa saison par une défaite (2-1) à Auxerre

Une défaite pour terminer. Amiens s'incline 2-1 face à une équipe d'Auxerre désormais tournée vers les barrages de montée. Les Picards bouclent ainsi une saison terriblement décevante à la 14e place.

Pour ce dernier match de la saison, Philippe Hinschberger a été contraint de composer son onze avec de nombreuses absences. Suspendu, le capitaine Matéo Pavlovic n'a pas vu la Bourgogne tout comme Formose Mendy, Jessy Benet et Bongani Zungu, blessés. C'est donc Emmanuel Lomotey qui a reculé en défense tandis que Mathis Lachuer a lui pris place au milieu de terrain aux côtés d'Arnaud Lusamba au coup d'envoi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Auxerrois, poussés par un stade plein et une ambiance de feu ont poussé d'entrée de match. Les hommes de Jean-Marc Furlan se approchés des buts de Régis Gurtner grâce à un corner dès la première minute. Mais c'est Amiens qui s'est vraiment crée la première grosse occasion au bout de dix minutes. Bien servi par Arnaud Lusamba, Tolu a buté sur le gardien bourguignon, Donovan Leon.

Auxerre presse puis marque

Auxerre s'est crée une occasion presque toute aussi nette dix minutes plus tard. Mais Régis Gurtner a bien stoppé la reprise de volée de Lassine Sinayoko. Et les Bourguignons ont continué d'insister, en se procurant plusieurs corners. Et Amiens a craqué à la demi heure de jeu. Un peu trop facilement, après un une-deux avec Gaétan Charbonnier, Gauthier Hein a ouvert le score (1-0), marquant son onzième but depuis le début de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le passeur a failli se retrouver buteur quatre minutes plus tard. Servi par Gauthier Hein qui avait réussi à fausser compagnie à Emmanuel Lomotey, Gaétan Charbonnier a manqué le 2-0 en croisant sa frappe qui a terminé sur le poteau. Lassine Sinayoko a lui aussi frappé avant la mi-temps mais Régis Gurtner s'est bien couché. C'est donc logiquement qu'Auxerre est reparti avec l'avantage au score.

Charbonnier double la mise

D'entrée de seconde mi-temps, les Auxerrois ont de nouveau poussé. Mathias Autret, Birama Touré ou encore Lassine Sinayoko ont frappé. A chaque fois, Régis Gurtner s'est interposé. Gaëtan Charbonnier a lui trouvé la barre après une reprise de volée superbe. Mais l'ancien Brestois a bel et bien marqué son 17e but et doublé la mise pour son équipe (2-0).

Sangaré réduit le score

Amiens a tout de même réagit à dix minutes de la fin. Entré en jeu à la place d'Arnaud Lusamba, Mustapha Sangaré a réduit le score (2-1) d'une superbe frappe en pivot. Son premier but en professionnel.