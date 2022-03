Ligue 2 : Le calvaire d'Amiens à Toulouse (6-0)

La différence de niveau a éclaté au Stadium. Amiens s'est incliné 6-0 sur la pelouse de Toulouse, le leader de Ligue 2. Vite dépassés et menés 3-0 à la pause, les Picards ont vraiment sombré à dix contre onze après l'expulsion d'Emmanuel Lomotey.

Pour ce match contre le leader, Philippe Hinschberger a du composer avec de nombreuses absences et notamment celle de son capitaine, Mateo Pavlovic. De retour samedi dernier après une convalescence de six mois, Mathieu Dossevi a lui dépanné sur le couloir droit de la défense tandis que le duo Aliou Badji-Tolu a lui été de nouveau aligné à la pointe de l'attaque.

Ce sont les Toulousains, sans doute vexés par leur grosse défaite (4-1) à Caen qui ont attaqué cette rencontre pied au plancher. Branco Vand den Boomen a tenté sa chance sur une frappe plein axe dès la 4e minute, mais Régis Gurtner a détourné le ballon en corner d'une superbe claquette.

Amiens panique et coule

Après un coup franc mal négocié par Kader Bamba, Toulouse a véritablement accéléré et Amiens l'a payé cher. Sur une remontée fulgurante de Rasmus Nicolaisen, Rhys Healey a ouvert le score (10e) et inscrit son 14e but depuis le début de la saison (1-0).

Une minute plus tard, Formose Mendy a taclé pour renvoyer le ballon en corner. Mais le défenseur sénégalais a marqué contre son camp (2-0). Un début de match catastrophique pour les Amiénois qui ont montré beaucoup de fragilité et même de la panique. Et qui auraient même pu encaisser une troisième but à la 18e, mais Régis Gurtner a claqué le tir de Rhys Healey.

Amiens mené 3-0 à la pause

Chez le leader de Ligue 2, les Amiénois ont coulé. Nathan Ngoumou a profité d'un ballon relâché par Régis Gurtner, auteur d'un nouvel arrêt pour inscrire le troisième but à la demi heure de jeu (3-0). Les Picards ont été ultra dominés pendant les 45 premières minutes et ont subi la loi du rouleau compresseur toulousain, pas leader de Ligue 2 pour rien.

Dès l'entame de la seconde période, Toulouse a de nouveau montré beaucoup plus de force contre des Picards maladroits, à l'image de Tolu qui a sans cesse glissé. A la 51', l'arbitre a pris une décision sévère en sanctionnant une passe d'Emmanuel Lomotey en retrait pour Régis Gurtner. Anthony Rouault a donc sifflé un coup franc sur la ligne des 5'50m. Un coup franc transformé avec beaucoup de sang froid par Branco Van den Boomen, malgré la présence de toute l'équipe picarde dans la cage (4-0).

Le cauchemar des Amiénois

Et le cauchemar ne s'est pas arrêté là pour Amiens. Dans la foulée du quatrième but, Emmanuel Lomotey, déjà averti en première période a écopé d'un second carton jaune pour un jeu dangereux. Le Ghanéen a laissé ses partenaires à dix contre onze face à l'armada toulousaine.

Il n'en fallait pas moins au Téfécé qui a inscrit un cinquième but grâce à l'inévitable Rhys Healey (5-0). Le gallois, de la tête est venu tromper Régis Gurtner sur un centre puissant de Moussa Diarra. Amiens pointe à la 12e place. Et le prochain match aura lieu dès samedi pour les Picards, avec la réception de Dijon.