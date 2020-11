Ligue 2. Amiens-Toulouse : premier virage important de la saison

Le TFC espère enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 2 ce lundi soir à Amiens. Les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, qui sont sur des dynamiques similaires, ont l'occasion de rejoindre le haut du tableau.

Rendez-vous important car un succès permettrait à Toulouse d'intégrer le Top 5 du championnat pour la première fois de la saison. Un autre résultat laisserait les Violets dans le ventre mou de la Ligue 2. Un succès permettrait également de mettre Amiens à quatre points.

La décla du coach : "On est dans une série, on veut continuer, la faire durée le plus longtemps possible. Un tournant ? Je pense que c'est un petit tôt, on ne s'occupe pas de ça. On sait d'où on est partis, on sait tous les efforts qu'on a fait pour être là. Le message que je fais passer aux joueurs c'est celui-ci. On a encore une marge de progression importante", tempère Patrice Garande.

Les stats d'avant-match

6 : Toulouse reste sur une série de six matches sans défaite, dont trois succès.

0 : Les trois derniers matches Amiens-TFC se sont soldés par le même score : 0-0.

Chaud et froid : Amiens possède la meilleure défense du championnat avec seulement quatre buts encaissés en huit journées. Mais c'est aussi la pire attaque (5 buts marqués).

Diversité : 8 joueurs du TFC ont marqué au moins un but cette saison en Ligue 2. Personne ne fait mieux.

Le match en direct

Amiens-TFC, comme toutes les rencontres du Toulouse Football Club, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Rendez-vous dès 20h15 pour l'avant-match, en cliquant sur le player ci-dessous ou à la radio.