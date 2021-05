Ligue 2 : Amiens va devoir composer avec les absences pour son dernier match à Nancy

"Objectivement j'aimerai vous dire que les joueurs sont tous concernés, concernés, impliqués. J'aimerai vous le dire mais ce n'est pas vrai", admet Oswald Tanchot en débutant la conférence de presse avant le dernier match d'Amiens en Ligue 2 cette saison. L'ASC ira défier Nancy ce samedi (20h) dans un match sans enjeu entre le neuvième et le dixième du classement qui comptent le même nombre de points.

Au crépuscule de cette saison compliquée pour Amiens, relégué de Ligue 1 et qui a changé d'entraîneur dès le mois de septembre, Oswald Tanchot admet aussi qu'il n'est pas fâché que cela se termine. Même s'il a pour objectif de bien finir. "On peut être au mieux huitième au pire quatorzième, il y a quand même un enjeu", calcule t-il.

La longue liste des absents

Pour affronter Nancy, Oswald Tanchot va en tous cas devoir se triturer les méninges pour composer son groupe et son onze de départ. La liste des absents est longue. La défense amiénoise est décimée avec les blessures de Molla Wagué et Nicholas Opoku auxquelles s'ajoutent celles d'Emmanuel Lomotey, Mickaël Alphonse et Rafael Bandeira. Racine Coly lui aussi sera absent pour le déplacement en Lorraine tout comme le maître à jouer de l'ASC, Arnaud Lusamba, exclu samedi dernier contre Niort est suspendu.

Oswald Tanchot, entraîneur de l'Amiens SC Copier

La rencontre entre Nancy et Amiens sera à vivre à partir de 19h45 ce samedi sur France Bleu Picardie. Le coup d'envoi sera sifflé à 20 heures au stade Marcel Picot.