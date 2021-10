Ligue 2 : Amiens s'impose enfin à domicile en battant Valenciennes (3-0)

Amiens sort un peu la tête de l'eau en Ligue 2 en décrochant sa première victoire à domicile depuis le début de saison. L'ASC a battu Valenciennes (3-0) grâce à un flamboyant Kader Bamba et un doublé d'Arnaud Lusamba. L'ASC est provisoirement barragiste de Ligue 2.

Pour défier les Nordistes, Philippe Hinschberger a pu compter sur des renforts offensifs avec les retour d'Aliou Badji, blessé et absent des terrains depuis un mois, et de Kader Bamba qui a purgé sa suspension de deux matches après son exclusion à Nancy. Les deux ont été titularisés devant.

Valenciennes attaque fort

C'est Valenciennes, plus à l'aise hors de ses bases qui a attaqué le match le plus fort avec Gaetan Robail à la manœuvre. L'attaquant Valenciennois a d'abord inquiété Régis Gurtner sur corner. Le gardien Amiénois a claqué le ballon au dessus. Et sur l'action suivante, le même Robail a placé une tête juste au dessus. Quelques minutes plus tard, Robail encore lui a placé un coup-franc dans la surface de réparation qui a trompé tout le monde mais une position de hors jeu a été signalée.

Amiens a tenté de réagir à plusieurs reprises par l'intermédiaire d'un remuant Kader Bamba qui a malmené la défense nordiste par ses dribles mais sans faire mouche pour autant. Et le VAFC, au cours de la première demi heure a confisqué le ballon. Gaetan Robail, décidemment sur tous les fronts a été bien servi dans la surface de réparation par Mohamed Kaba mais Régis Gurtner s'est bien jeté dans ses pieds et a concédé le corner.

Bamba en détonateur, Lusamba buteur

Mais Amiens a surpris son adversaire juste avant la mi-temps grâce à une percée de Kader Bamba. Fauché dans la surface, il a obtenu un penalty transformé par Arnaud Lusamba (1-0) pour son premier but cette saison. Amiens, contre le cours du jeu est donc parvenu à prendre l'avantage et à le conserver jusqu'à la pause.

Magistral Bamba !

Après un changement en défense, avec la rentrée de Matthéo Xantippe à la place d'Harouna Sy, Amiens et Valenciennes sont revenues sur un tempo un peu plus tranquille. Sauf pour Kader Bamba qui a doublé la mise de façon magistrale un peu avant l'heure de jeu. Sur un coup franc à la limite de la surface de réparation qu'il s'est crée lui même, l'ancien Nantais a frappé fort et a fait trembler les filets. Un but chef d'œuvre ! (2-0).

Doublé de Lusamba

Amiens s'est mis à l'abri à dix minutes de la fin du match grâce à un doublé d'Arnaud Lusamba. Tolu, bien servi a pu redresser le ballon de la tête et transmettre à son capitaine qui, d'une reprise de volée a trompé Lucas Chevalier (3-0). Amiens décroche ainsi sa première victoire à la Licorne.

Amiens a désormais une semaine pour préparer son déplacement en Corse. Ce match de la 14e journée à Bastia (19h) sera de nouveau crucial entre deux équipes du bas de tableau en quête de points.