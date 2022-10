Ligue 2 - Amiens veut poursuivre sa bonne dynamique à Rodez, vivez le match sur France Bleu Picardie

Deux semaines après sa belle victoire (3-0) face à Niort, l'Amiens SC (4e) se déplace à Rodez (16e) pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. En espérant que la trêve internationale n'ait pas cassé l'élan amiénois. La défaite (5-2) face à Quevilly-Rouen en amical le week-end dernier est une bonne piqûre de rappel pour prévenir de tout excès de confiance.

De Percin: "Ne pas arriver la fleur au fusil"

"Même si on est aujourd'hui quatrième du classement, on a une marge de manoeuvre très fine" prévient le coach-adjoint Francis de Percin qui a dirigé les séances d'entraînement de la semaine en l'absence de Philippe Hinschberger positif au Covid. "Il ne faut pas s'enflammer, on n'a jamais vraiment dominé notre sujet et remporté nos matches 4-0 ou 5-0. La route est longue, chaque match sera difficile et ce sera le cas à Rodez où il ne faudra pas arriver la fleur au fusil. La claque (2-5) en amical contre Quevilly nous a remis les idées en place. Il faut rester humble."

Gélin: "Continuer de viser les premières places"

Même si les ruthénois n'ont pas encore gagné à domicile cette saison, Amiens devra se méfier d'une équipe qui reste sur une belle victoire au Paris FC (2-1). "Quatrième avec 17 points, on va être redouté dans ce championnat, il va falloir montrer les crocs" annonce le défenseur Matthéo Xantippe, tandis que le milieu de terrain Jérémy Gélin maintient ses ambitions à la hausse: "Après un tel début de saison tu dois continuer de viser les premières places, on prend petit à petit conscience qu'on a notre chance à jouer, qu'il faudra compter sur nous aussi et même si le championnat va être âpre, il ne faut pas se cacher! Il faut des objectifs hauts pour viser les meilleures choses possibles"

Rodez - ASC sur France Bleu Picardie

Comme d'habitude, le match Rodez-ASC sera à vivre en intégralité depuis le stade Paul Lignon ce samedi 1er octobre (19h) sur France Bleu Picardie avec les commentaires de Mathieu Dubrulle et François Sauvestre. Avant-match dès 18h45.