Ligue 2 : Anthony Gonçalves au Stade Lavallois, une 7e recrue et des supporters au 7e ciel

Le retour d'Anthony Gonçalves au Stade Lavallois a été officialisé ce mardi 5 juillet 2022. Le milieu de terrain de 36 ans a signé un contrat d'un an, plus une année en option. Le joueur compte apporter sa grinta et son expérience dans un groupe champion de National la saison passée.

C'est la fin d'un faux suspens au Stade Lavallois. Le footballeur Anthony Gonçalves est de retour au club, six ans après son départ pour Strasbourg. Les Tango ont officialisé le retour du Roi Gonçalves pour la saison de Ligue 2. Le milieu de terrain de 36 ans a été présenté à la presse ce mardi et a signé un contrat d'une année plus une autre en option. Depuis trois ans, Anthony Gonçalves portait les couleurs du Stade Malherbe de Caen. Le joueur est un véritable emblème du club mayennais où il a joué neuf ans en pro (2007-2016). D'où une certaine excitation des supporters à revoir leur idole au centre d'entraînement des Gandonnières.

Ils étaient une dizaine au bord du terrain ce mardi matin, les yeux rivés sur leur idole. Didier avait assez mal vécu le départ du taulier en 2016, un an avant la descente en National. "Je me souviens de son départ, ça m'a beaucoup ému. J'étais un peu embêté, mais c'est le sport, c'est le football. En plus, il allait rebondir en première division ce qui était bien pour lui" déclare ce fan.

Anthony Gonçalves peut jouer au milieu de terrain, mais aussi en piston sur le coté droit. Un vrai atout d'après Vincent. "_Il est capable de faire d'excellents centres, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il nous sera précieux_. Ça va densifier un peu le milieu. Il y a des joueurs avec des profils intéressants" juge le supporter. Mais attention, prévient Nono, l'enfant du pays a aujourd'hui 36 ans. Il faudra donc bien le gérer physiquement. "C'est sûr que ce sera plus ou moins dur à différents moment de la saison. Mais je ne suis pas inquiet, il y arrivera. C'est un battant, toujours derrière le collectif, toujours à emmener les gens vers l'avant" explique ce suiveur du club.

Si l'environnement n'a pas trop changé, Anthony Gonçalves a découvert ses nouveaux coéquipiers il y a une dizaine de jours. Un groupe champion de National la saison passée. "Le groupe est totalement différent. Et encore, _j'ai la chance de connaître des anciens à l'intérieur, et des joueurs contre lesquels j'ai pu jouer_, voire se tamponner de temps en temps (rires). Maintenant, on va tamponner les autres ensemble, donc c'est sympa. Ils m'ont très bien accueilli au sein du vestiaire, je tiens à les remercier".

L'interview

France Bleu : Qu'est-ce qui a changé en six ans depuis votre départ ?

Et bien j'ai d'abord retrouvé le centre d'entraînement. C'était déjà un bel outil à l'époque. Je pense qu'il y a très peu de clubs qui ont la chance de pouvoir travailler dans des conditions comme ça. Ici, il y a des personnes qui ont changé, qui ont grandi, mûri. Certains ont plus de cheveux blancs aussi (sourire). J'ai retrouvé vraiment cet esprit famille (...) Il y a vraiment une communion autour du club, un enthousiasme qu'il faut essayer de faire perdurer dans le temps. Le championnat va être totalement différent et Laval va faire figure de petit. Mais on peut avoir aussi de l'ambition en étant humble et je pense que c'est l'ADN.

France Bleu : Vous arrivez dans un groupe qui se connaît déjà très bien. Est-ce que l'intégration est plus facile ?

Un de mes anciens coachs disait qu'il fallait bien accueillir les nouveaux joueurs mais qu'il fallait aussi que les nouveaux fassent l'effort d'aller vers les autres. C'est du 50/50. C'est un groupe qui vit bien. Ils ont vécu une année formidable. J'ai déjà été dans leur cas quelquefois et quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. En tout cas je sais qu'ils m'ont très très bien accueilli. Donc je les remercie aussi pour ça parce que ce n'est pas évident. Je sens que je suis une valeur ajoutée. Je n'ai plus 20 ans je le sais, mais je viens pour donner sur le terrain, et en dehors. On a parlé de positionnement avec le coach. Je n'ai rien à revendiquer. Je suis un soldat du club et du coach. S'il estime que je dois jouer attaquant, gardien, ce que vous voulez, c'est lui le boss et c'est lui qui décidera.

France Bleu : Le fait que le club vous contacte dès la saison dernière, c'est quelque chose d'honorant également ?

Bien sûr, c'est valorisant, c'est une marque d'attention particulière. Mais j'ai une histoire particulière avec ce club aussi. Avec le président on a échangé et on s'est rencontrés. On se connaît depuis des années. Je sais que que c'est un président qui œuvre pour le club et pas pour sa personne. Il a donné sa confiance aussi à un coach pendant plusieurs années, à des joueurs pendant plusieurs années. Cela montre à un moment donné que le projet n'est pas bancal et qu'il sait où il veut aller.

France Bleu : Comment vous sentez-vous physiquement ?

Comme un vieux (rires) ! Non physiquement, je suis pas mal. J'ai toujours cette envie de montrer aux jeunes que sur le terrain tu ne t'arrêtes pas avant moi parce que j'ai 36 ans. J'ai toujours ce petit défi en moi. C'est peut-être aussi de la fierté. Je veux montrer que je suis encore performant. La saison dernière, je n'ai pas forcément eu énormément de temps de jeu mais je me suis entraîné quand même. Je n'étais pas en vacances sur les plages du Débarquement et j'ai toujours été dans le groupe, sauf blessure. Donc voilà, ça a été une marque de confiance du coach là-bas.