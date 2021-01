Ligue 2 : Après l'exploit à Valenciennes, l'ASNL doit confirmer face à Rodez

3 jours seulement après la folle fin de match dans le Nord, l'ASNL (15è) accueille Rodez (18è). Un match de mal classés, mais qui détient aussi d'autres enjeux importants. Pour Nancy, diminué, il s'agit notamment d'enchaîner et engranger avant la mi-championnat.

Après la bouffée d'oxygène prise à Valenciennes, l'ASNL a l'occasion d'enchainer face à Rodez, de s'éloigner du bas de tableau et de mettre de la distance avec un concurrent direct.

C'est un match qui peut faire penser à celui de Chambly, au mois de décembre, où l'ASNL était dans l'obligation de prendre des points face à un concurrent direct pour ne pas s'enfoncer dans la zone rouge.

Mais la victoire incroyable mardi à Valenciennes a changé légèrement la donne. Le succès et les conditions dans lesquelles les nancéiens l'ont obtenu a donné un bon coup de fouet aux rouge et blanc.

Confiance, absences et défense

Ce n'est pas seulement la victoire (après 9 matchs sans succès) qui a ramené un peu de confiance et de sourire dans le vestiaire, mais c'est surtout le scénario. Menés, en infériorité numérique, l'ASNL a tordu le cou à ses faibles probabilités de réussite et a fini par retourner le match.

L'équipe a du coeur, du caractère, c'est d'ailleurs, après Caen, la formation de Ligue 2 qui a pris le plus de points en Ligue 2 (11) après avoir été menée au score. Le coach nancéien Jean-Louis Garcia, prudent, sait que l'on peut trouver des statistiques qui illustrent presque tout, mais celle-ci lui fait plaisir "Ca montre qu'on ne lâche rien". Mais il glisse aussi cette statistique négative "J'ai appris qu'on était aussi en Europe, l'équipe qui encaissait des buts le plus vite après avoir marqué, comme quoi les stats on peut en trouver de toutes sortes"

Ce chiffre-là, en revanche, pas besoin de l'interpréter, l'ASNL vient d'enchaîner 10 buts sur les 5 derniers matchs. Sacré changement pour une équipe, qui peinait en début de saison à trouver le chemin des filets. Triboulet, Bondo, Rocha, Haag ont trouvé la faille lors des derniers matchs. Cela tombe bien, l'ASNL auura besoin de toutes les forces de frappe disponibles, en l'absence de ses 2 meilleurs buteurs, Biron et Bassi, blessés.

5 absents, plus les blessés de longue date, il y a eu des retouches dans le groupe nancéien - ASNL

Malheureusement d'autres forfaits sont venus s'ajouter, des pépins après le match de Valenciennes, Seka, Haag (blessés) et Latouchent (suspension). Des indisponibilités dans le domaine défensif, qui souffre en ce moment. Car si l'ASNL affiche la 9è attaque de Ligue 2, c'est à l'inverse, la plus mauvaise défense, à égalité avec Chambly.

20 points à mi-parcours, ce ne serait pas si mal

Ce match c'est aussi le dernier de la phase aller. L'ASNL compte actuellement 17 points et peut lorgner sur 20 en cas de victoire ce vendredi contre Rodez. Un bilan de mi-saison, certes bien en dessous des attentes, mais qui laisserait aussi pas mal d'espoir, quand on sait que, généralement, le maintien se joue autour de 40 points.

20 points à mi-saison pour l'ASNL, cela pourrait donc paraitre peu, mais il faut se résoudre pour l'instant à viser le maintien. Et puis au-delà des points, ce serait aussi l'occasion de mettre un concurrent direct à 5 longueurs.

ASNL-Rodez, 19è journée de Ligue, à suivre dès 19H30 sur France Bleu Lorraine ou francebleu.fr