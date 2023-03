Ligue 2 : Après le Havre, le FC Metz, poursuit sur la pelouse de Quevilly-Rouen, sa tournée normande

Eviter le trou normand ! ce samedi, à l'occasion de la 28e journée de la L2, le FC Metz (4e) se déplace sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole (8e). Après son nul de lundi soir contre le leader havrais (1-1), le club à la Croix de Lorraine, invaincu depuis 14 journées, ne veut pas tomber dans le piège de QRM, l'équipe surprise du championnat. Les Normands ont en effet évité de justesse, la saison passée, la relégation en National !

Les Messins ont beaucoup donné, lundi soir, face au Havre. Et ce nul face au leader normand, a laissé un goût amer à Coach Bölöni. D'un côté, son équipe a tenu tête aux Havrais invaincus depuis début août. Mais de l'autre, ses protégés ont raté l'occasion de grimper à la 2e place. Pour limiter les effets de cette frustration et éviter aussi un possible découragement de ses troupes, le staff grenat a mis l'accent sur la récupération.

Lenny Joseph et Kévin N'Doram ne verront pas la Normandie

QRM perd peu à la maison

Avec dix victoires au compteur depuis la début de la saison, Quevilly Rouen Métropole, s'appuie notamment sur un bon parcours à domicile. QRM ne compte que deux petites défaites dans son stade Robert Diochon, contre Laval et le Havre. Le coach Olivier Echouafni a élaboré un collectif solide, dont la défense est la septième du championnat. L'ancien Grenat, Louis Mafouta, s'est aussi fait un petit nom sur les terrains de Ligue 2, en inscrivant 8 buts au total.

QRM-FC Metz, coup d'envoi à 19 heures au stade Robert Diochon, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 18h30 avec Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.