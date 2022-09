Ligue 2 : après le nul contre Annecy, Ismaël Traoré estime que " le FC Metz est encore en chantier "

FC Metz, maladresse ! Hier soir à l'occasion de la 7e journée de la Ligue 2, les Grenats ont été tenus en échec par le FC Annecy. Score final : 0 à 0.

Face au promu haut savoyard, courageux et valeureux, et qui a d'ailleurs fini le match à 10 après l'expulsion de l'ancien Messin Ahmed Kashi (80'), le club à la Croix de Lorraine n'a pas su concrétiser sa domination.

Trop de déchets, un cruel manque d'imagination, et un peu de fatigue physique et psychologique - c'était tout de même le 3e match du FC Metz en 6 jours et le tout premier post mercato estival, qui s'est achevé jeudi soir.

Après la victoire à Rodez, mardi dernier (1-4), le capitaine grenat, Matthieu Udol regrette ce coup de mou.

Centonze absent

Parmi les joueurs sollicités cet été lors du mercato, et qui sont finalement restés, il y a Fabien Centonze. Le latéral droit messin, titulaire à Rodez, mardi dernier, était absent contre Annecy. Il a présenté, selon son entraîneur, une excuse médicale. Pas plus de précisions pour le moment.

En conférence de presse d'après match, Le technicien roumain du FC Metz, Laslo Bölöni a reconnu que ce mercato estival avait laissé des traces.

Seulement quatre points pris en trois journées

Pour le défenseur Ismaël Traoré, l'une des trois recrues du mercato grenat, ce nul face à Annecy, c'est hélas deux points de perdu et surtout une occasion ratée de se rapprocher du haut du classement.

Ismaël Traoré qui s'est hélas blessé hier au genou. Il a été remplacé à la 64e minute de jeu. Il passera des examens complémentaires ce weekend.

Au classement, le FC Metz perd deux places. Il est désormais septième, avec trois points de retard, sur Amiens, le leader. Prochaine rencontre, le lundi 12 septembre, contre Guingamp.