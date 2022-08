Ligue 2 : après son vrai-faux départ, Bryan Goncalves est désormais à 100% consacré au Stade Lavallois

Bryan Goncalves a fait son retour au centre d'entraînement des Gandonnières le 1er août. Fin juin, le défenseur central avait pourtant annoncé son départ du club lavallois. L'ancien joueur de Versailles n'avait pas disputé les deux derniers matches de la saison de National. Le joueur de 26 ans n'a pas encore joué en Ligue 2 mais il a repris la compétition avec l'équipe réserve. Bryan Goncalves a accepté de se confier après cet été chaotique.

Bryan Goncalves : "cet été, il s'est passé un petit épisode, mais moi, je me sens très bien ici, comme je l'ai toujours dit. J'aime beaucoup les gens qui sont ici et le club donc mon discours par rapport à ça ne change pas. cela un mois que j'ai repris l'entraînement, et j'ai eu le temps de rattraper mon retard. Maintenant, physiquement, je suis au même niveau que les autres joueurs. Je me sens prêt."

France Bleu Mayenne : "Avez-vous réellement eu des contacts avec des clubs de Ligue 1 ?"

B.G : "Il y a eu quelques contacts. Mais le plus important maintenant, c'est le Stade Lavallois. Ce n'est pas mon cas personnel. Moi, je suis là pour tout donner pour le club. Ce qui s'est passé cet été, c'est une parenthèse. Je suis à 100 % dans le projet du club aujourd'hui. Le plus important, c'est le club, ce n'est pas mon cas personnel".

FBM : "Vous découvrez le fonctionnement du football professionnel ?"

B.G : "C'est exactement ça. Quand on est un mec comme moi qui vient du monde amateur, on n'a pas toujours tout vécu dans le monde du football et ça fait partie des épreuves qu'on doit passer. Il y a eu ça, et il y en aura sûrement d'autres encore à l'avenir. C'est tout nouveau pour moi et le plus important, c'est d'être bien. Encore une fois, je suis très content d'être ici et je n'ai aucun problème avec ça."

FBM : "Vous revenez après avoir annoncé votre départ. Que pouvez-vous dire aux supporters ?"

B.G : "La seule chose que je peux leur dire, c'est qu'ils peuvent compter sur moi. S'il faut mouiller le maillot, je le ferai jusqu'au bout, comme je l'ai toujours fait. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Je ne suis pas là pour traîner des pieds. Je suis à 100 % dans le projet du club avec l'équipe. Le staff sait très bien qu'il peut compter sur moi et ça ne changera jamais."

FBM : "Etes-vous impatient de disputer votre premier match en Ligue 2 ?"

B.G : "Oui, je suis très impatient. Mais, comme je l'ai toujours dit, le plus important c'est l'équipe. Tant que l'équipe gagne, moi je suis content. Pour moi, on verra plus tard. Oui, ça me démange de jouer. Quand on est en tribunes, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais c'est comme ça, il faut accepter et faut quand on fera appel à moi, il faudra répondre présent. Je suis à la disposition du coach."

FBM : "Que pensez-vous du début de saison du club ?"

B.G : "Franchement, je trouve que l'équipe fait un bon début de saison. On a sept points. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui viennent du même niveau que nous qui sont un peu plus bas au classement. On fait un bon début de championnat comparé à l'année dernière où c'était un peu plus difficile."

FBM : "Avez-vous tout le temps été en contact avec le coach ou avec le président de Laval ?"

B.G : "Oui. Tout l'été, on a été en contact. Il n'y a pas eu de coupure en terme d'échanges. On s'est souvent eu au téléphone. Et encore une fois, je n'avais pas spécialement envie de partir non plus pour un club de niveau similaire. Cela a a toujours été cordial, respectueux. Je n'ai jamais senti, en tout cas, qu'il y avait eu un problème avec qui que ce soit. J'ai du respect pour mes supérieurs hiérarchiques."