Ligue 2 : après un été compliqué, Sochaux débute sa saison par la réception de Caen

Terminées les vacances, c'est l'heure de la reprise en Ligue 2 pour le FC Sochaux-Montbéliard, vendredi 26 juillet 2019. Une nouvelle saison qui commence par la réception du Stade Malherbe de Caen, relégué de Ligue 1 la saison dernière. Coup d'envoi à 20 heures au Stade Bonal.

Le FCSM aura vécu un été compliqué. Maintien sur le fil à la dernière journée en mai dernier contre Grenoble, relégation administrative en juin, finalement maintien assuré en juillet. Pas idéal comme préparation.

Pour se sauver, les "jaunes et bleus" ont dû dégraisser. Pas moins de 14 départs cet été, contre six arrivées. Dernier renfort en date, annoncé la veille de la réception de Caen : Ousseynou Thioune, international sénégalais, qui jouait la saison passée en D2 Espagnole du côté de Tarragone.

Conséquence : l'entraîneur Omar Daf doit, une nouvelle fois, compter sur les jeunes "Lionceaux" issus du centre de formation.

"On aurait aimé avoir des renforts plus tôt, avoir un groupe un peu plus étoffé. On continue à travailler pour renforcer cette équipe" - Omar Daf