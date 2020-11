Ligue 2 : après un scénario cruel en début de match, les Chamois s'inclinent 2-1 contre Dunkerque

Les Chamois Niortais se sont inclinés ce samedi soir 2-1 contre Dunkerque lors de la 11ème journée de Ligue 2. Niort a été plombé par une entame de match catastrophique avec deux buts encaissés dans le premier quart d'heure de jeu. Fait assez surréaliste, le premier but est venu à la suite d'une faute sur l'engagement de la rencontre avec un Niortais qui a touché deux fois le ballon, ce qui est contraire au règlement.

Aussitôt, le ballon a été rendu à Dunkerque, qui s'est rué à l'attaque, a récupéré un corner qui débouche sur l'ouverture du score par Cheick Diarra après... 51 secondes de jeu. A la 14ème, c'est Ilan Kebbal qui a doublé la mise sur un contre. La réduction du score sur penalty du Niortais Pape Ibnou Ba avant la mi-temps n'a pas suffi. Score final : 2-1.

"On a essayé de revenir dans la rencontre. Mais on a pas eu le punch nécessaire en seconde période pour renverser ce match et on a manqué d'idées. On a été moins entreprenant et en face, on est tombé sur une équipe qui a bien défendu son but d'avance. On a essayé des choses, on a changé trois fois de système, mais on a pas été bon, on manquait peut-être de fraîcheur, la justesse n'était pas trop là et on ne méritait pas de gagner ce match. On reprend encore deux buts, ça fait beaucoup. Il va falloir se remetttre vite au travail lundi pour préparer le match contre Toulouse" a déclaré Sébastien Desabre, l'entraîneur niortais, à l'issue de la rencontre.

Toulouse et son Stadium, prochaine destination de Niort dans une semaine. En attendant, au classement, les Chamois quittent le podium et sont ce matin 7ème de Ligue 2, à deux points du podium, avec un match en moins.