Ligue 2 : au chômage en 2011, "le Stade Lavallois m'a tendu la main" raconte l'ancien messin Franck Signorino

FBM : Laval et Metz comptabilise déjà six points en trois matchs. C'est déjà un duel du haut de tableau en Ligue 2 ?

Oui mais après c'est un petit peu tôt quand même pour parler de "duel du haut de tableau". Les deux équipes ont bien commencé c'est vrai et c'est très bien pour le Stade Lavallois qui est promu. Je suis toujours un peu le club, et il a mis beaucoup de temps avant de remonter de National. Pour lui c'est primordial de bien commencer le championnat. Si vous enchainez les défaite au début, derrière vous courrez pour rattraper le temps perdu.

FBM : Quel souvenir gardez-vous de votre passage au Stade Lavallois ? (2011-2012)

Ce n'était que du bonheur. Je cherchais un club à l'époque, j'étais au chômage. Je suis arrivé au mois de septembre. Laval avait besoin d'un latéral gauche. Le club m'a tendu la main. Je venais de résilier mon contrat en Espagne après un an et demi sans jouer. J'avais un peu joué en Belgique et je souhaitais absolument revenir en France pour raisons familiales. J'ai eu Loïc Pérard, le directeur sportif et aussi l'entraîneur de l'époque, Philippe Hinschberger, que j'ai connu également à Metz. Ils m'ont permis de jouer une saison complète [Franck Signorino n'a loupé que trois match de Ligue 2 avec Laval cette saison-là, ndlr]. Je voulais prouver que ma blessure au tibia était derrière moi. J'ai découvert un club familial et une ville qui m'a beaucoup plu. J'habitais à Changé avec une vie familiale épanouie.

FBM : Vous étiez latéral gauche. Et Laval, cette saison, joue à trois défenseurs avec un piston gauche et un piston droit. Ça vous séduit ces nouveaux rôles dans le football ?

C'est la nouvelle tendance sur ces dernières saisons. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, les défenses sont composées de trois centraux plus souvent. Les pistons ne sont pas des vrais arrières gauches comme on disait autrefois. Ces joueurs-là sont à vocation très offensive. Le système choisit par Laval offre davantage de perspectives offensives. J'ai joué à Metz justement dans ce rôle-là et si on est un joueur avec une grosse caisse et avec des qualités de vitesse, c'est un poste dans lequel on s'éclate.

FBM : Sur ce que vous avez vu du Stade lavallois en ce début de saison, cela vous rassure ?

C'est une équipe avec une sacrée solidité. Lorsque vous gagnez à Bastia, ce n'est jamais simple. D'ailleurs, depuis le Sporting s'est bien repris. Il y a eu victoire à Annecy sur la plus petite des marges donc Laval a su être solide à l'extérieur. Contre Guingamp, il avait ouvert le score très rapidement par Anthony Gonçalves. Je dirais que globalement, cette équipe lavalloise tient la route. Elle a grandement la possibilité de se maintenir. En espérant qu'elle fasse un championnat sans tout le temps avoir la crainte de descendre.

FBM : Vous allez regarder le match ce samedi ?

On verra. Je ne suis pas abonné aux chaînes payantes. Depuis que j'ai arrêté ma carrière en 2017, je ne suis pas tout le temps assidu sur le football des clubs. J'épargne ma famille et ma femme. Quand je peux, je le fais. Quand je peux aller avec des amis au stade, je le fais. Mais je ne suis pas de tous les matchs, je ne suis pas de tous les multiplexes.

FBM : Que faites-vous de votre après-carrière désormais ?

J'ai rejoint le syndicat de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels dans un rôle un peu particulier. J'aide les joueurs qui veulent s'investir d'une manière ou d'une autre dans la société, sur des des causes qui leur sont chères : les enfants malades, l'environnement, les animaux, la précarité. Je monte des projets avec eux, avec des associations.