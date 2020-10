Ligue 2 : Au courage, le HAC s'impose à Dunkerque

Sans Jamal Thiaré, il fallait choisir. Qui du jeune Godwin Bentil ou de l'expérimenté Hervé Bazile allait mener l'attaque du HAC contre Dunkerque ? Paul Le Guen a choisi de mettre les deux ! Bazile et Bentil, associés à Cornette dans un 3-4-3. Mayembo renforçant la charnière, et boutant indirectement Romain Basque sur le banc. Sans Thiaré, Meras ni Fontaine, c'est un HAC expérimental qui s'est présenté au stade Marcel-Tribut. Un match forcément particulier car sans public : le couvre-feu touche maintenant aussi le Nord, impossible d'accueillir des spectateurs pour cette rencontre.

Le début de match est plutôt à l'avantage des locaux, avec quelques centres bien sentis, mais qui n'ont pas inquiétés le portier Mathieu Gorgelin, qui a passé un match tranquille : "Je suis resté concentré, il suffit de pas grand chose pour prendre un but. J'ai joué au pied, eu quelques centres à négocier... Pas d'interventions mais je suis resté sur le qui-vive !". Au final, l'USL n'a pas cadré un seul tir du match.

Dans ces conditions, il en a suffi d'une pour gagner. Un but au bout d'un billard dans la surface ! Un coup-franc bien tiré, qui a amené une belle parade de Maraval, le portier nordiste, ballon finalement repris par le revenant Bazile, qui n'avait plus marqué depuis plus d'un an et demi ! (0-1 26').

Les Ciel et Marine n'ont pas eu énormément d'occasions non plus. Les hommes de Paul Le Guen se sont d'abord attelés à bien défendre : "On s'attendait à ce genre de match, affirme le coach. Contre Paris, on avait voulu avoir le ballon, ce soir c'était piégeux. Mais on ne reconduira pas cette stratégie tout le temps. Je suis content car on avait préparé le match de cette façon et on a réussi à gagner ici. C'est une belle opération comptable."

Avec ces trois points et cette quatrième victoire de la saison, le HAC remonte à la sixième place, à un petit point de la deuxième. Cette Ligue 2 est décidément bien indécise...