Ligue 2 : Ozer Ozdemir (Havre AC) envoie un message à son entraîneur

Le Havre - France

Contre Châteauroux, l'entraîneur du Havre AC a préféré chambouler toute sa défense plutôt que de palier l'absence de Barnabas Bese par la titularisation d'Ozer Ozdemir (21 ans), lui aussi latéral droit. Modifier trois postes, plutôt que de n'en changer qu'un : la démonstration, une fois encore, que le coach ne semble pas faire suffisamment confiance au jeune homme de 21 ans.

En effet, Oswald Tanchot a pris la décision de modifier une charnière centrale qui fonctionnait bien et qui n'avait pris qu'un seul but sur les trois dernières journées. ll a aussi préféré faire glisser Samba Camara à gauche, alors même que tout le monde préfère le voir jouer dans l'axe, lui le premier. Et il a fait le choix de rebasculer Steeve Yago à droite, alors que le burkinabé prêté par Toulouse est titulaire à gauche depuis plusieurs matchs, couloir dans lequel il semble apporter plus de garanties.

Résultat, face à la Berrichonne : une défense fébrile, en manque de repères et d'automatismes, et des couloirs qui ont souvent pris l'eau, notamment lors de l'ouverture du score.

Ozer Ozdemir répond présent !

Ozer Ozdemir, à qui il reste deux ans de contrat, n'est pas encore apparu comme un titulaire indiscutable et ne dévore pas encore la concurrence, lui qui n'a jamais eu la possibilité d'enchaîner. Seulement, non seulement le choix d'Oswald Tanchot n'a pas été payant. Mais il a, en plus et dans le contexte, rendu perplexe.

Entré en jeu à seize minutes de la fin, alors que Steeve Yago risquait de prendre un rouge, le jeune homme en a, en tous cas, profité pour se mettre en évidence. Solide et même dangereux, par moment, il a multiplié les centres et les tentatives de combinaisons dans son couloir.

Pour sa troisième apparition en Ligue 2 cette saison, malgré un message négatif reçu la veille, Ozer Ozdemir en a adressé un positif, affichant un bon état d'esprit. Prouvant qu'il méritait, sinon d'être aligné systématiquement, d'avoir au moins sa chance.

De quoi lui permettre de s'immiscer dans le onze de départ, vendredi prochain ? Possible, dans la mesure ou Steeve Yago sera suspendu. Si Barnabas Bese ou Yacouba Coulibaly (convalescents) n'était pas apte, Ozer Ozdemir pourrait enfin avoir sa chance d'entrée de jeu.