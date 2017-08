Ligue 2 : au Havre AC, plus question de prêter Julan

Auteur de trois buts et une passe décisive lors des deux derniers matchs du HAC, Nathaël Julan semble avoir regagné la confiance de son staff et de ses dirigeants. L'attaquant était pourtant sur la sellette ces derniers temps.

Souvent énigmatique, parfois irrégulier, Nathaël Julan peut aussi être très performant. Et le HAC a de la chance, car c'est le cas en ce moment. Auteur d'un but et d'une passe décisive, alors qu'il venait d'entrer pour le dernier quart d'heure contre Auxerre lors de la deuxième journée de Ligue 2, le grand attaquant a récidivé mardi dernier en Coupe de la Ligue, avec un doublé fantastique face à Nîmes. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, ses dirigeants étaient à deux doigts de l'envoyer en prêt, exaspérés par ce qui pouvait s'apparenter chez le jeune homme de 21 ans à de la suffisance dans l'attitude, et à de l'insuffisance dans le jeu. Peut-être a-t-il eu besoin de se retrouver dos au mur et de se faire remuer, lui que son entraîneur n'avait pas hésité à écarter lors de la première journée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Nathaël Julan s'est totalement relancé. Il l'a d'ailleurs compris. En témoigne son geste cette semaine au Stade Océane, après le spectacle offert : face au kop havrais, Nathaël Julan a baissé les doigts, indiquant la pelouse comme pour signifier à tout le monde qu'il resterait.

Oswald Tanchot ne voit d'ailleurs, pour le moment et si son attitude et ses performances se confirment, plus aucune raison de s'en séparer. Le coach havrais est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

