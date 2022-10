Ligue 2 : au Havre, le FC Metz doit vraiment se faire violence face au but adverse

Jamais deux sans trois ? Pour la troisième journée consécutive de Ligue 2, la pale attaque du FC Metz se frotte à l'une des trois meilleures défenses. Avec seulement six buts encaissés en douze rencontres, Le Havre est même l'équipe qui encaisse le moins cette saison.

Lors de la dernière journée face à Sochaux , Metz s'est montré plus dangereux que la semaine précédente à Bordeaux , c'est vrai. Mais le résultat final fut le même : pas un seul ballon au fond, et l'impression générale d'impuissance s'est renforcée. Lors des quatre dernières journées, Metz n'a marqué qu'un but, grâce à une offrande d'un défenseur palois .

Comment espérer du mieux ce soir, alors que Laszlo Bölöni pourrait être obligé de redessiner sa ligne offensive puisque Lamine Guèye, qu'il a titularisé 12 fois sur 12, est incertain en raison d'une fatigue musculaire ? En tentant, à nouveau, le plan tenté à Bordeaux ? Partir d'en bas et miser sur les contre-attaques pour surprendre un HAC qui porte souvent, et très bien, le ballon ? Avec 59,1 % de possession de balle, Le Havre est l'équipe qui affiche la possession moyenne la plus importante du championnat, et la troisième attaque.

"Personnellement, j'aimerais récupérer la balle haut car ça voudrait dire qu'on domine le jeu, explique Laszlo Bölöni, l'entraîneur messin. C'est un choix de jouer un peu plus bas, mais on a l'obligation de ne pas faire d'erreurs. On se prépare pour les deux cas de figure, on veut aussi aller déranger l'adversaire dans sa construction."

Plus de victoire au Havre depuis 1995 !

Quelle que soit la formule, il faudra aussi beaucoup de concentration pour limiter les erreurs techniques et faire les bons choix. La dernière fois qu'un Messin a donné une passe décisive, c'était fin août à Rodez. Quand le FC Metz avait la meilleure attaque du championnat. La dernière fois qu'il a gagné au Havre ? Le 1e avril 1995. Dans les deux cas, une éternité.

Le Havre AC - FC Metz, en direct sur France Bleu Lorraine dès 20 heures. Coup d'envoi, 20 h 45 avec Thomas Vichard et Thomas Lavaud. Vos réactions avant ou après le match en direct au 03 87 52 13 13.