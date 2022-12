Ligue 2 : au Havre, puis contre Sochaux, les Girondins de Bordeaux reprennent par "une semaine à enjeux"

Zuriko Davistashvili et les Girondins voient deux sérieux obstacles se présenter à eux.

37 jours après leur qualification en Coupe de France sur la pelouse de Trélissac, les Girondins de Bordeaux reprennent officiellement le chemin des terrains. Et la reprise se fait en haute altitude, puisque les Bordelais, deuxièmes du classement de Ligue 2, affrontent successivement Le Havre (1er), ce lundi en Normandie, puis Sochaux (3e) vendredi au Matmut Atlantique. Le tout avec des absences majeures dans leur effectif, et sans trop savoir où ils en sont, après une trêve en pleine saison.

"Je n'ai encore jamais entraîné en Premier League", en a souri l'entraîneur David Guion, ce vendredi en conférence de presse. Parce que si, outre-Manche, il est habituel de jouer le 26 décembre, en France c'est quasiment inédit. Les Girondins le géreront avec un entraînement le 24 au matin, un autre le 25 dans l'après-midi, puis un repas tous ensemble au Haillan le soir, comme à chaque veille de match.

Une trêve pour "recharger les batteries"

Et comme ça se fait après une longue trêve liée à la coupe du monde au Qatar, les Bordelais ont quelques interrogations sur leur état physique. "On n'a pas l'expérience de ce genre de trêve. C'est nouveau pour nous tous", explique l'entraîneur bordelais. Enfin, presque tous, puisque le Norvégien Stian Gregersen a lui cette expérience, depuis ses années scandinaves, où le championnat s'arrête l'hiver. Pour le défenseur, la trêve a permis de "recharger les batteries".

Elle a ensuite permis de travailler, puisqu'après deux semaines de vacances, les Bordelais ont passé une semaine en stage au sud du Portugal à Faro. Trêve pendant laquelle ils ont disputé trois matchs amicaux, pour deux victoires contre Brentford (D1 anglaise, 2-1) et Boavista (D1 portugaise 2-0), et une défaite, à Niort (5-3).

Voilà les interrogations avant d'attaquer "une semaine à enjeux", comme le dit David Guion. Elle commence ce lundi au Havre, impressionnant leader de la Ligue 2. Le HAC a quatre points d'avance, la meilleure attaque, la meilleure défense. En championnat, il n'a plus perdu depuis le 6 août, soit 13 matchs sans défaite. Et a une certaine propension à a aller chercher ses succès à l'arrache, notamment les deux derniers, deux victoires 1-0 à l'extérieur à Quevilly-Rouen puis Guingamp.

Sans Lacoux, Sissokho et Fransergio

Les Bordelais se présenteront en plus diminués avec l'absence de trois de leur quatre milieux de terrain les plus utilisés. Tom Lacoux est suspendu, tout comme Fransergio, après son bras d'honneur adressé au public de Bastia. Quand à Issouf Sissokho, opéré des adducteurs, il devrait rater une bonne partie du mois de janvier. En leur absence, le défenseur Junior Mwanga, "à l'aise techniquement et avec une bonne intelligence de jeu" (Guion) a été testé au milieu.

Et à peine redescendus de Normandie, les Bordelais affronteront Sochaux, actuel 3e, au Matmut Atlantique, vendredi. Du pire au meilleur scénario ils pourraient en fin de semaine être leaders avec deux points d'avance, ou 6e avec cinq points de retard sur les deux premières places. C'est "une très belle semaine qui nous attend", dit David Guion. Espérons qu'il dira la même chose vendredi soir.