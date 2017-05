Ligue 2 : Sébastien Salles-Lamonge est "déçu" de son prêt au Havre

Annoncé comme l'une des bonnes pioches du HAC lors du dernier mercato d'été, Sébastien Salles-Lamonge n'a finalement été que peu utilisé et a passé beaucoup de temps avec la réserve du club doyen. Déçu, le joueur prêté pour un an par Rennes retient malgré tout du positif.

Apparu treize fois cette saison, mais titularisé à seulement quatre reprises en Ligue 2 avec les Ciel et Marine, Sébastien Salles-Lamonge n'a plus été appelé à disputer un match avec le groupe professionnel depuis le 3 février 2017, face au Red Star (J23). Le meneur de 21 ans, prêté par le Stade Rennais en début de saison et présenté comme l'un des grands espoirs des rouge et noir, a finalement passé beaucoup de temps avec la "B" du club doyen, en CFA. Un niveau auquel il aurait joué en restant chez lui. D'où ces interrogations : SSL a-t-il bien fait de venir ? N'a-t-il pas perdu son temps ? Dans quel état d'esprit s'apprête-t-il à regagner ses terres ? Entretien avec l'intéressé, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Ce temps de jeu ultra réduit en a surpris plus d'un, cette saison. Surprenant, en effet, quand on sait que le HAC a fait des pieds et des mains pour obtenir son prêt. Quand on sait aussi que le HAC connaît sa pire saison sur le plan offensif depuis 2004-2005, et que Sébastien Salles-Lamonge, pur numéro 10, a montré qu'il pouvait être une arme redoutable.

En treize matchs dont quatre titularisations, soit 423 minutes de jeu, SSL est parvenu à délivrer une passe décisive. Pour comparaison, proportionnellement dans ce domaine, c'est mieux que Jean-Pascal Fontaine et Alexandre Bonnet : le réunionnais en a délivré deux en 31 matchs, soit une toutes les 1353 minutes. Tandis que le capitaine et meneur de jeu en a donné cinq en 35 matchs, soit une toutes les 561 minutes. Surtout envoyé en réserve depuis plusieurs semaines (CFA), SSL a par ailleurs inscrit 7 buts et 2 passes décisives en 14 matchs avec la "B" (1280 minutes).

Du temps perdu ?

Sébastien Salles-Lamonge, auteur d'un coup franc direct magnifique en pleine lucarne, contre Locminé (Coupe de France) © Maxppp - Nicolas Créach

Titulaire à deux reprises en coupe (une fois en Coupe de France et une fois en Coupe de la Ligue), Sébastien Salles-Lamonge a aussi marqué un coup franc direct et délivré deux passes décisives, lors de la victoire des siens à Locminé. Il était sans aucun doute la plus belle patte de l'effectif sur coup de pied arrêté cette saison. Mais là encore, le jeune homme n'a eu que trop peu l'occasion d'en faire profiter ses coéquipiers.

Pour autant, si Sébastien Salles-Lamonge regrette de ne pas avoir été d'avantage mêlé à la rotation, mais aussi de ne pas avoir eu d'explication, il a conscience d'avoir connu "un petit passage à vide" l'hiver dernier. Il sait qu'il doit encore progresser dans certains domaines et préfère ainsi retenir le positif de son expérience havraise, lui qui a encore deux ans de contrats avec le Stade Rennais, qu'il rejoindra à la fin du mois de mai.