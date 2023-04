Ligue 2 - Au soutien du staff et des joueurs du Stade Lavallois, Sébastien Desmazeau "apporte sa fraîcheur"

Il a aidé à la préparation du match contre Sochaux, et donc à la victoire (2-1) du Stade Lavallois la semaine dernière. Sébastien Desmazeau a été déchargé de l'équipe réserve (pour une durée inconnue) qui évolue en National 3, pour participer aux séances d'entraînement de l'équipe relégable en Ligue 2.

De la voix...

L'ancien coach du Stade Poitevin, des U19 Nationaux du Stade de Reims, apporte sa vision, ses conseils aux joueurs et tout le monde au Stade Lavallois s'accorde à dire que c'est un bon vent de fraîcheur. "C'est beaucoup d'encouragements. Il met beaucoup de vie dans les entraînements et parle beaucoup replacements. Il essaye de mettre beaucoup de dynamisme dans la séance. Ça évite aussi au coach de perdre de l'influx et de se concentrer sur l'équipe, d'éviter de trop crier" explique le capitaine Jimmy Roye.

... Et davantage de hauteur pour Olivier Frapolli

L'entraîneur Olivier Frapolli est davantage en retrait lors des séances d'entraînements, davantage dans l'observation pour bâtir la meilleure équipe possible le jour du match. "Plus on est autour des joueurs et plus on peut maintenir l'intensité, la concentration. J'ai vu un reportage l'autre jour à la télé sur le Racing Club de Lens où je crois qu'ils sont sept ou huit avec des oreillettes. Le but c'est de mettre en musique toutes les personnes le temps d'un entraînement et de garantir une intensité, une concentration. Quand on est que deux, c'est plus compliqué" développe le technicien.

Jusqu'à quand ?

Les deux hommes se connaissent très bien. Sébastien Desmazeau a été l'adjoint d'Olivier Frapolli lors de la saison 2020-2021 en National. C'est un entraîneur proche des joueurs, raconte le défenseur Kévin Perrot. "Il pousse les joueurs qui ont peut-être tendance à un peu baisser la tête. Il est là pour les remotiver. Il prend des joueurs en individuel et je trouve ça intéressant". L'équipe B du Stade Lavallois est invaincue depuis le mois de janvier dans sa poule de Nationale 3. On ne sait pas encore si Sébastien Desmazeau retrouvera la réserve d'ici la fin de saison.

La tuile pour Gonçalves

Avant le match contre Guingamp ce samedi, le Stade Lavallois connaît un nouveau coup dur. Anthony Gonçalves est forfait pour le reste de la saison. Le défenseur a passé des examens jeudi midi. Un ligament au genou est touché mais on ignore dans quelle ampleur.

Anthony Gonçalves s'est blessé contre Sochaux, et il manquera donc les 6 prochains matchs. Après Maggiotti, Sana, c'est un nouveau coup du sort pour les Tango. Cette saison restera comme celles des blessures en cascade. L'entraîneur Olivier Frapolli dispose de peu de milieux de terrain pour aller au stade de Roudourou. Antonin Bobichon est suspendu, et Jimmy Roye est incertain car ses adducteurs lui font mal. Ce dernier figure malgré tout dans le groupe mayennais.

De leur côté, les Bretons devront faire sans leur gardien de but Enzo Basilio qui a écopé de deux matchs de suspension après un carton rouge à Pau la semaine dernière. Pierre Lemonnier est toujours blessé, tout comme Stéphen Quemper. Guingamp - Stade Lavallois, c'est un match à suivre dès 18h45 sur France Bleu Mayenne avec notre consultant Ulrich Le Pen.

Le groupe