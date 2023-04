Ligue 2 - Au Stade Lavallois, Baldé va désormais "parler avec les mecs qui veulent vraiment sauver le club"

Alors qu'ils ont fait jeu égal avec Guingamp pendant une bonne partie du match, les joueurs du Stade Lavallois se sont écroulés en deuxième période. Deux buts en trois minutes qui venaient tuer tout espoir de grapiller un point dans un stade du Roudourou à moitié plein.

Deux errements défensifs qui coûtent cher aux Tango, toujours relégables, et désormais à trois points d'Annecy et de Valenciennes. Avant de repartir en Mayenne, le défenseur Yasser Baldé a exprimé une colère froide et tiré la sonnette d'alarme car il ne reste plus que cinq matchs pour se maintenir en Ligue 2.

Sans concession

Sans viser de coéquipiers en particulier, l'ancien choletais de 27 ans, estime qu'il est urgent que tout le monde dans l'équipe tire dans le même sens. "Je vais avoir des mots forts. Le coach le sait, on est tous avec lui aujourd'hui. Moi, je ne vais pas me focaliser sur ceux qui pleurent ou qui ne sont pas contents. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, je vais parler avec les mecs valables, les mecs qui veulent vraiment sauver le club, les mecs qui veulent faire en sorte que le Stade Lavallois reste en Ligue 2" assène-t-il.

"Ce soir on a encore eu des certitudes, il faut positiver, comme contre Sochaux. On va se remettre encore au travail et on va le faire avec ceux qui ont envie. Encore une fois, je ne vise personne. C'est juste que on n'a plus le temps de se lamenter. Le coach va prendre ceux qui ont envie d'aller au feu, pour lui, pour nous, pour le club. Avant, je jouais beaucoup entre guillemets le rôle de grand frère. Là je n'ai plus le temps" poursuit le défenseur.

Bryan Goncalves "déçu"

Yasser Baldé n'a pas été le seul à utiliser un discours offensif, franc et implacable. Bryan Goncalves, autre défenseur central, s'est montré très dur avec lui-même, notamment dans l'analyse de ses coups de pieds arrêtés dont il avait la charge ce samedi contre Guingamp, en l'absence d'Anthony Gonçalves.

"Je suis très très déçu de moi-même parce que toute la semaine je les ai travaillés, que ce soit seul ou vendredi de façon collective. Le samedi arrive et là... je tire comme de la merde. Il n'y a pas d'autres mots. Je tire comme de la merde. Sur la quinzaine j'en ai peut-être tiré deux correctement. Donc moi aussi il va falloir que je me remette à travailler plus, parce qu'en terme de coups de pieds arrêtés ce que j'ai fais n'est pas normal" lâche Bryan Goncalves.

Le Stade Lavallois va maintenant enchaîner deux matchs à domicile en Ligue 2, contre Bastia et Guingamp. Deux belles écuries du football français, mais deux cols pas infranchissables non plus.

