Ligue 2 - Au Stade Lavallois, Bryan Goncalves "a toute sa place"

Tout ça pour ça. Bryan Goncalves repart à zéro. D'abord sur ses réseaux sociaux, le défenseur central a effacé son message d'adieu aux supporters. Début juillet, le garçon avait écrit un texte pour remercier l'ensemble du club de l'immense saison de National et le titre de champion.

"Pas un choix défaut"

Sur Twitter, sur Instagram, plus rien indique désormais que le défenseur est en partance. Samedi, à une heure du coup d'envoi du match de Ligue 2 entre Laval et le SC Bastia, l'ancien de Versailles annonçait même son retour au club. "Ce n'est pas un choix par défaut , j’ai toujours clamé mon amour pour ce club et pour ces supporters , rien ne change pour moi à ce niveau là , je ferais mon travail de la même manière peut importe ce qui a pu ce passer", explique le joueur sur Twitter.

Bryan Goncalves sera donc aux Gandonnières ce lundi 1er août. Interrogé sur le sujet après la victoire à Bastia, Laurent Lairy le président du Stade Lavallois veut maintenant regarder devant. "Il sera là lundi. Cet été, il y a eu des discussions. On n'a jamais rompu les conversations. Je le redis, _je n'ai jamais bloqué un joueur mais on n'avait pas de proposition_. A partir de là évidemment, le joueur est déçu. Mais c'est la vie. J'ai eu Bryan au téléphone en fin de semaine. Il sera là, il est motivé, il a sa place et il est avec nous. Et tout va bien."

Une valeur ajoutée en défense

Avec le retour de Bryan Goncalves, Laval possède six défenseurs centraux de métier, et deux gauchers désormais. Dans une saison coupée par le Mondial au Qatar, avec des semaines de Ligue 2 à trois matchs, Goncalves ne sera pas de trop, surtout s'il maintient son niveau de l'année dernière.

Le joueur a un mois de retard par contre sur ses coéquipiers dans la préparation. S'il est en forme physiquement, il n'a pas joué un match de football depuis la dernière journée de National à la mi-mai.