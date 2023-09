Ligue 2 : au Stade Lavallois, les jeunes joueurs n'ont pas froid aux yeux

Les footballeurs mayennais vont passer la trêve internationale au chaud, sur la troisième place du podium de la Ligue 2. Un bon début de saison marqué notamment par la présence de plusieurs jeunes joueurs. Des gamins qui n'ont pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de fouler la pelouse des stades de Ligue 2.

ⓘ Publicité

Ils ont la vingtaine rayonnante et découvrent la deuxième division avec une assurance déconcertante. Il y a l'attaquant formé à Rennes, Junior Kadile, cinq matches et un potentiel évident. Tout comme Rémy Labeau-Lascary, plus jeune de quelques mois. Mais ce sont des joueurs recrutés pour évoluer en équipe première.

Des joueurs déjà décisifs

Là où s'est encore plus impressionnant, ce sont ceux qui devaient juste s'entraîner avec les pros et jouer plutôt en équipe réserve. L'entraîneur Olivier Frapolli leur donne une chance et ils ont su la saisir. William Benard, 20 ans, quatre matches et une première titularisation en Ligue 2 à QRM. Un jeu séduisant, et déjà une belle maturité.

Et puis samedi, contre le leader Caen; et alors que Laval est mené 1-0, le coach fait rentrer Loïs Martins, 19 ans seulement. C'est lui qui permet d'obtenir le coup franc qui amène le but de l'égalisation. Dans l'euphorie, il était même prêt à frapper ce coup de pied arrêté. Quelques minutes plus tard, les premiers pas en Ligue 2 également pour l'attaquant Noa Mupemba. Grâce à lui, Laval obtient un penalty.

Les jeunes poussent. Et le Stade Lavallois a tout intérêt à les faire grandir.