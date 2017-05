Ligue 2 - J36 : au Stade Océane du Havre, une minute de silence pour les 25 ans de Furiani

Comme sur toutes les pelouses de Ligue 2, une minute se silence sera respectée, ce vendredi, avant le match Le Havre - Niort (20h). Une façon de rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Furiani, survenue il y a 25 ans.

C'était il y a 25 ans, mais la douleur est encore présente. Le 5 mai 1992, 18 spectateurs perdaient la vie et plus de 2.300 étaient blessés suite à l'effondrement d'une tribune, dans le Stade de Furiani, à Bastia (Corse). Ce qui devait être une fête, à l'occasion d'une demi finale de Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique de Marseille, allait finalement se transformer en cauchemar, avant même que ne débute le match.

18 personnes ont perdu la vie à Furiani, plus de 2.300 ont été blessées © Maxppp - Gerard Baldocchi

Vingt cinq ans après, alors que le souvenir reste pour beaucoup douloureux et qu'un collectif corse se bat pour qu'il n'y ait plus de match le 5 mai, un hommage sera rendu dans tous les stades accueillant des rencontres de football professionnel, ce vendredi (sept matchs en Ligue 2, un match en Ligue 1). Ce sera donc le cas au Havre, avant le coup d'envoi de Le Havre - Niort (J36 - 20h). Partout en France, l'hommage prendra la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements, au choix.

Lilian Nalis (à droite) a porté les couleurs du Sporting Club de Bastia durant trois saisons © Maxppp - Luccioni

Un recueillement auquel prendra notamment part Lilian Nalis, entraîneur adjoint du HAC au côté d'Oswald Tanchot. L''ancien milieu de terrain a quitté le club normand pour jouer au SC Bastia entre 1999 et 2002, avant d'intégrer le staff du CA Bastia quelques années plus tard. Il reste aujourd'hui profondément lié à l'île de Beauté. Et cette date fait partie de sa vie. Il se souvient avoir participé aux commémorations des 10 ans de la tragédie. Il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :