Ligue 2 : Jean-Marc Furlan s'éloigne du Stade Brestois et attise les convoitises

Brest, France

Partira ? Partira pas ? La première hypothèse est bien celle qui tient la corde. Jean-Marc Furlan et son staff devraient bien quitter le Stade Brestois en fin de saison, alors que le club lui propose de prolonger d'une année (plus une supplémentaire en cas de montée en Ligue 1) son contrat qui expire fin juin.

S'il ne l'a pas dit ouvertement, Furlan a clairement fait comprendre que la proposition du club ne lui convenait pas.

Le fait d'arracher la montée ou non, et le salaire, ne sont pas des facteurs déterminants. Jean-Marc Furlan, 61 ans, ne cesse de parler du temps nécessaire pour mettre en place son "projet". Lui proposer un an peut être perçu comme une manière de ne pas l'avoir compris, ou de ne pas vouloir le retenir.

Un crève cœur professionnel et personnel

Cette déception creuse encore le fossé entre Furlan et ses supérieurs hiérarchiques. Le Girondin a eu quelques passes d'armes avec le coordinateur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi, et il regrette la discrétion du Président, Denis Le Saint.

La montée en Ligue 1 pourrait donc être le cadeau d'adieu de Furlan à une ville et un public qui l'ont profondément marqué.

Jean-Marc Furlan (en direct sur France Bleu après Lorient - Brest) : "Les joueurs, même ceux en fin de contrat, veulent concrétiser la vie de solidarité, la vie d'amis, que l'on mène. Je croise les doigts pour offrir la Ligue 1 aux Finistériens."

L'AJ Auxerre en pointe... si elle se maintient

Auxerre semble en pointe pour l'accueillir. Le club vient de se séparer de Pablo Corréa, et il ne cache pas son envie de retrouver la Ligue 1. Il a d'ailleurs les moyens, financièrement, pour cela. Furlan, lui, aime les clubs patrimoniaux. Détail d'importance, l'AJA va devoir assurer son maintien avant d'espérer quoi que ce soit...

D'autres rumeurs, plus ou moins fondées, l'envoient à Metz, Lorient ou Lens.