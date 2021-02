Ligue 2. Auxerre-Toulouse : à l'attaque !

Le TFC a rendez-vous dans l'Yonne ce mardi soir (20 heures) pour la 23e journée de Ligue 2. Un déplacement à Auxerre qui promet du spectacle puisque les deux équipes sont (de loin) les meilleures attaques du championnat. Les Violets ont marqué 43 fois cette saison, soit un but de plus que l'AJA (42). C'est surtout dix de plus que Troyes et Clermont qui partagent la troisième place de ce classement (33).

Garande : "Cela démontre une philosophie"

Pour Patrice Garande, qui laisse parfois volontiers les statistiques aux journalistes, ce chiffre compte : "Ce n'est pas anecdotique. Cela montre une philosophie. C'est la mienne, moi j'aime le foot. Une philosophie à laquelle les joueurs ont adhéré. Et puis ça démontre un état d'esprit. Toutes les équipes qui montent sont celles qui marquent des buts en Ligue 2. Quand vous êtes en Ligue 1, pas toujours. Si vous n'avez pas une bonne défense, vous n'avez aucune chance. Mais en Ligue 2, toutes les équipes qui sont montées marquent beaucoup de buts."

Le TFC marque plus de deux buts par match cette saison, dont 19 inscrits à l'extérieur. Côté auxerrois, Mickaël Le Bihan a marqué un tiers des buts de son équipe cette saison (14). Atout numéro de l'AJA.

Du turnover côté Patrice Garande ?

Dans cette semaine à trois matches et avant un rendez-vous très attendu à Troyes samedi, Patrice Garande devrait opérer quelques changements dans son équipe. "On a géré, on a fait une séance en deux groupes ce lundi. Les joueurs qui ont joué contre Clermont ont fait une séance assez dynamique mais très courte. Un peu comme un réveil musculaire. Les autres, plus Manu Koné et Rhys Healey, ont fait une séance traditionnelle."

Auxerre-Toulouse, match à vivre en direct dès 19h30 ce mardi soir sur France Bleu Occitanie.