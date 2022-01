Ligue 2 : avant de jouer contre le Paris FC, le Havre à la recherche d'efficacité offensive

Le HAC joue ce lundi soir contre le Paris FC dans le cadre de la 21e journée de Ligue 2. Une victoire permettrait aux Ciels et Marine (6e) de s'accrocher au peloton de tête. Mais les Havrais doivent corriger leurs lacunes offensives.

Un match pour ne pas décrocher. "On est dans une situation où on est à la queue de ce premier peloton. Il faut recoller, il ne faut pas se laisser décrocher", explique d'emblée Paul Le Guen l'entraîneur du HAC (6e) avant la rencontre face au Paris FC (5e). Le match se joue ce lundi au Mans, le club parisien ayant écopé d'une sanction de cinq matchs fermes loin du stade Charléty (à cause des incidents survenus en tribunes lors du match de Coupe de France l'opposant à Lyon, ndlr).

Rester dans le peloton de tête

"Je suis convaincu qu'on a le potentiel pour rester dans ce petit peloton. Les vrais leaders aujourd'hui sont Sochaux et Ajaccio puisqu'ils ont des matchs en retard. Et ce n'est pas forcément sur un match que l'on peut rivaliser", analyse l'entraîneur du HAC. Face à Sochaux au stade Océane il y a un peu plus d'une semaine, le HAC avait perdu 1-0 comme face à Ajaccio à domicile également avant la trêve hivernale.

Le HAC peut néanmoins compter sur ses performances à l'extérieur (Auxerre 2-3 le 22 décembre 2021). Mais les lacunes offensives des Ciels et Marines se font tout de même sentir. "Le trio Cornette-Alioui-Boutaïb sont mes meilleurs attaquants, je ne changerai pas pour le match face au Paris FC", martèle Paul Le Guen. "Il faut faire basculer ces courtes défaites, je suis convaincu que l'on peut y arriver", ajoute-t-il.

Combler les lacunes offensives

Et si la fraîcheur offensive venait d'un nouvel attaquant ? Jamal Thiaré est en phase de reprise après avoir été touché au genou. Pape Ibnou Ba recruté l'été dernier est à la CAN avec le Gabon. Mais un nom revient avec insistance du côté des Ciels et Marine, celui de Matthis Abline.

Le jeune attaquant rennais de 18 ans a les faveurs du coach havrais. "Bruno Genesio (entraîneur du Stade Rennais) et Florian Maurice (directeur sportif) ont l'air d'accord sur le principe. Il faut que le joueur souhaite nous rejoindre également. Il a d'autres options. Mais on espère qu'il donnera sa préférence à la nôtre", se montre prudent Paul Le Guen.

Matthis Abline est supervisé depuis plusieurs mois par le club doyen. "Il est apparu lors de notre match amical à Dinard l'été dernier, puis on l'a suivi avec la réserve de Rennes et avec l'équipe de France des moins de 20 ans. On aimerait bien que ça se fasse. Si l'opportunité se présente, je pense qu'on le fera c'est clair", renchérit l'entraîneur des Ciels et Marines.