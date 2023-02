Ligue 2 : avant de se rendre à Amiens, le FC Metz sur une ligne de crête

Les nuages seraient-ils de retour au dessus du FC Metz ?

Avant de se rendre à Amiens, en fermeture de la 22e journée de Ligue 2, les Grenats accusent un retard provisoire de six points sur la deuxième place. Normal, c'est le jeu des équipes obligées de jouer le lundi. Le FC Metz y a droit ce soir, et y aura encore droit a la semaine prochaine. Il sait que les victoires de Sochaux et de Bordeaux, samedi, l'obligent à ramener une une victoire de Picardie. Elle remettrait Metz sur les rails, à la 4e place, à 3 points.

Dynamique stoppée ou freinée ?

Sauf que le contexte ne semble plus aussi favorable qu'il y'a quelques semaines, quand Metz remontait à vitesse grand V vers les hauteurs du tableau. Certes, la série de matchs sans défaite des Grenats se prolonge. Elle est de huit rencontres, plus aucun revers depuis octobre, Mais les deux derniers matchs, contre Rodez et contre Valenciennes , ont déçu et le mercato, qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses pour l'instant , est passé par là...

Alors, la dynamique est-elle, au mieux freinée ou, au pire, cassée ? Laszlo Bölöni a esquivé la réponse, ajoutant ne pas vouloir s'exprimer négativement. L'attaquant Cheick Sabaly, lui, veut y croire : "Durant les deux derniers matchs, on s'est créé pas mal d'occasions mais on a manqué d'efficacité. Mais on finira par trouver la solution" veut croire l'ailier.

Dont acte. Ce soir, à Amiens et sa compagnie d'anciens Grenats (Hinschberger, Fofana et Cissé), avec qui Metz est au coude à coude. Les joueurs de la Somme qui ressemblent beaucoup à leur adversaire du soir : eux aussi sont dans le coup (7es avec le même nombre de points que les Grenats), eux aussi restent sur plusieurs matchs (six) sans défaite, mais leur situation semble également assez fragile... Le stade de la Licorne attend une victoire de son équipe depuis le 8 octpbre.

Amiens SC - FC Metz, à vivre sur France Bleu Lorraine dès 20 heures, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge (au stade de la Licorne) et Thomas Lavaud (en studio). Participez à l'après-match en appelant au 03 87 52 13 13.