Ligue 2 : avant Dijon - FC Metz, les Grenats sont-ils meilleurs à l'extérieur ?

Mikautadze, Atta et Sabaly célèbrent la victoire du FC Metz à Amiens

Si le FC Metz venait à l'emporter à Dijon, lors de la 24e journée de Ligue 2, il atteindrait l'équilibre. 40 points. 20 gagnés à domicile, 20 à l'extérieur.

Depuis son redressement entamé début novembre , il a remporté 13 points sur 15 en déplacement contre 9 seulement à Saint-Symphorien, en autant de rencontres. En ce qui concerne les buts marqués, le total varie du simple au double (12 contre 6). L'écart se ressent aussi sur les pourcentages de tirs attrapant le cadre : 50 % à l'extérieur, à peine 33 % à la maison. Les Grenats seraient-ils donc plus à l'aise loin de chez eux ?

Des temps forts trop courts

Le match contre Caen, disputé lundi , a affiché les limites des Grenats à Saint-Symphorien. Ils ont en magasin ce qu'il faut pour faire craquer les blocs adversaires positionnés bas, et assumer le statut de prétendant à la remontée, en témoigne le joli but refusé à Georges Mikautadze en début de rencontre. Ces temps forts, durant lesquels tout peut se passer, ne durent qu'un temps et le FC Metz a bien du mal à redémarrer ensuite. En fin de première période ou durant toute la seconde, hormis la demi-volée de Lamine Guèye à la 94e, pas grand chose. Le score final, comme le scénario a laissé le même type de frustration que celui vécu contre Rodez .

A l'extérieur, le FC Metz est moins souvent confronté à ce genre de scenario. A Amiens, lors de son dernier déplacement, il a d'abord fallu défendre puis piquer . "Je ne sais pas si on est plus à l'aise à l'extérieur mais à domicile, on a peut-être moins de réussite, explique l'attaquant Lenny Joseph, auteur de quatre buts, tous marqués à l'extérieur. Ce samedi, je m'attends au même type de match que Caen. Une équipe basse, qui va vouloir nous prendre en contre-attaque à chaque perte de balle."

A une nuance de taille près. Si Caen était dans un fauteuil lundi à Saint-Symphorien, Dijon est en pleine crise et doit impérativement stopper une série de quatre défaites de suite.

