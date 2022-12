Ligue 2 : avant FC Metz - Niort, esprit es-tu toujours là ?

Maudite coupe du Monde. Non seulement, elle n’a pas sacré l’équipe de France , mais en plus elle a coupé le FC Metz en plein élan. Vainqueurs de Saint-Etienne et du Paris FC fin novembre grâce à une efficacité et un état d’esprit retrouvés, les Grenats avaient pu se hisser in extremis dans la première partie de classement (8es à sept points de Bordeaux et onze du Havre, leader) et gagné le droit de se dire que, peut-être, les deux premières places restaient, qui sait ?, toujours jouables.

Un mois et une semaine plus tard, esprit, es-tu toujours là ? Le stage de six jours en Espagne, à Benidorn, avait autant pour objectif de permettre aux Messins de s’entraîner dans de bonnes conditions loin du gel lorrain , que de créer un esprit de corps nécessaire pour quiconque nourrit des ambitions. La survie de ces ambition passe forcément par des résultats aussi bon qu'avant la trêve du championnat.

Cinq rencontres en seize jours

On ignore encore si le FC Metz pourra retrouver sa cadence de novembre, mais on sera vite fixé avec cinq rencontres programmées en seize jours. Sur le papier, le défi est plus qu’abordable avec Niort (19e), QRM (13e) et Nîmes (16e) au programme avant la fin de la phase aller.

En revanche, ce qu’on sait déjà, c’est que certaines mauvaises habitudes ont survécu à cette interminable interruption. La volonté de départ clamée haut et fort par le père de l’ailier Anthony Musaba , un des principaux acteurs du regain de forme messin, rappelle à quel point l’atmosphère post-relégation est électrique, même six mois après. Enfin, en fermeture d’une campagne de quatre matchs amicaux de préparation trop moyens, les titulaires messins ont fait bien pâle impression sans inspiration, ni réaction, face aux Sarrois du SV Elversberg, leaders de D3 allemande. Une de leur facette trop souvent affichée depuis le début du championnat. Heureusement, les remplaçants ont changé la donne après la mi-temps.

Le FC Metz ne doit se soucier que de lui-même

Les questions qui se posent pour le FC Metz se posent aussi pour ses adversaires. Le piège que représente Niort, pourtant pire attaque de Ligue 2, paraît plus important aujourd’hui qu’il n’aurait paru avant la trêve quand Metz enchaînait les victoires, et les Chamois les défaites. Mais les Messins ne doivent se soucier que d’eux même et la venue d’un relégable à St-Symphorien doit impérativement, reprise ou pas, rimer avec trois points.

FC Metz – Niort, en direct sur France Bleu Lorraine dès 20 heures 45 avec Thomas Jeangeorge. Coup d’envoi à 21 heures.