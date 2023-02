Ligue 2 : avant FC Metz - Stade Malherbe de Caen, que vaut vraiment la défense des Grenats ?

C'était il y'a fort longtemps, lors de la 2e journée, mais il est toujours aussi difficile d'oublier ce match aller...

La première défaite de la saison du FC Metz . Sans doute l'une des plus frustrantes et pas uniquement car Metz n'a su, ce soir-là, convertir ses nombreuses occasions de la seconde période pour arracher le nul. Aussi parce que le seul but encaissé fait encore mal aux têtes. Le fait, sur corner, de perdre un duel et de commettre deux erreurs de placement, de laisser à l'adversaire la possibilité de placer trois têtes !

Dix buts encaissés sur phases arrêtées

"Les corners, offensifs comme défensifs, ce n'est pas notre tasse de thé" concède Laszlo Bölöni, l'entraîneur messin. A Laval, au Havre et à Lyon, le FC Metz a encaissé le clone du but pris en Normandie. En comptant les trois penalties qu'Alexandre Oukidja et Marc-Aurèle Caillard ont encaissé cette saison, le FC Metz a pris dix de ses 24 buts en dehors des phases de jeu.

Même lors des quatre dernières journées de Ligue 2, durant lesquelles ils n'ont essuyé que huit tirs cadrés, ce qui est très peu, les Grenats ont montré des failles sur les corners ( égalisation de Rodez ) ou coups-francs ( le poteau pour Valenciennes ). A qui ou quoi la faute ? Concentration, placement, investissement ? "C'est une question de concentration, d'intensité dans le duel, d'avoir envie de gagner son duel, celui qui va avec le plus de détermination gagne souvent le duel, dit le défenseur central Ismaël Traoré. On travaille les positions où on aime défendre, et ensuite la force et l'engagement pour pouvoir sortir les ballons."

Gagner en consistance

Défensivement pourtant, les satisfactions ne manquent pas. Fali Candé s'est imposé dans l'axe alors qu'il avait été recruté comme latéral, Mathieu Udol est le joueur de champ le plus utilisé, Koffi Kouao est une des meilleures pioches des récents mercatos messins. Mais l'arrière garde, qui a perdu Kiki Kouyaté durant l'hiver , doit encore gagner en consistance. A l'image du FC Metz qui a bien du mal, depuis la reprise, à proposer 90 minutes d'un même niveau.

