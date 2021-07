Ligue 2 : avant la reprise à Dijon, Gaëtan Weissbeck "veut ramener le FCSM là où il mérite d'être"

C'est reparti ! Le FCSM remet le (jaune et) bleu de chauffe, ce lundi 26 juillet, pour la première journée de Ligue 2. Les Sochaliens se déplacent chez le voisin dijonnais, tout juste relégué de Ligue 1. Un DFCO qui vise la remontée directe, et fait déjà figure de favori. La faute notamment à un recrutement de grande qualité (Le Bihan, Reynet, Congré ou encore Pi).

Et avant de parler d'objectif au classement, Omar Daf pointe justement le mercato de son équipe : "Il faut être réaliste et logique, aujourd'hui on aborde ce championnat avec beaucoup d'humilité et de confiance, le groupe travaille dur, avec beaucoup de détermination, on a fait une bonne prépa. Mais on parlera d'ambitions quand l'équipe sera au complet, aujourd'hui ce n'est pas le cas". Si Sochaux s'est renforcé qualitativement (Maurico, Kalulu), il manque encore à cette équipe une profondeur de banc.

Deux défenseurs centraux, deux latéraux et un attaquant de pointe recherchés

Avec le départ officialisé vendredi du défenseur central Boris Moltenis, l'entraîneur sochalien demande au moins cinq recrues. "En défense centrale, il faut remplacer Boris et Johan Martial. Derrière on a aussi besoin d'une doublure à droite et à gauche, on doit aussi remplacer Chris Bédia dans l'axe de l'attaque. La Ligue 2 c'est un championnat difficile, il nous faut plus de qualité et quantité pour être compétitif tout au long de la saison. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a et on fera du mieux possible", détaille l'ancien international sénégalais.

Et ça se confirme avec le groupe de joueurs qui a pris la route ce dimanche soir pour Dijon. Pour cette reprise, Omar Daf n'avait pas vraiment l'embarras du choix, il a choisi 19 "valides" dans son groupe. Steeve Ambri est toujours blessé, Yann Kitala n'est pas encore prêt et ne le sera pas avant plusieurs semaines, le jeune Malcolm Viltard a lui été testé positif au Covid-19.

Toutes les recrues sont là : Tony Mauricio, Maxime Do Couto, Aldo Kalulu, Ismaël Aaneba et Valentin Henry. Le défenseur de 19 ans, Sidy Diagne, défenseur de 19 ans, fait lui sa première apparition avec les professionnels. Côté Dijonnais, il y a des absents de poids, notamment celles des recrues Le Bihan et Congré.

Faire mieux que septième

Le capitaine, Gaëtan Weissbeck est bien sûr du voyage et, sauf surprise, devrait être titulaire dans l'entrejeu sochalien ce lundi au stade Gaston-Gérard. L'Alsacien en revanche n'attend pas de nouveaux partenaires pour donner ses objectifs, lui veut "faire mieux que la saison dernière".

C'est à dire faire mieux que septième, meilleur classement du FCSM depuis sa descente en Ligue 2, entendez par là au moins une place de barragiste. "Le club s'est donné l'objectif de remonter dans les trois ans, là on est sur la deuxième saison. On est tous ambitieux, on veut ramener le club là où il mérite d'être et on va tout faire pour le ramener à sa place. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de rester, pour rendre au club ce qu'il m'a donné. Si on peut finir la saison sur cette note là, ce serait vraiment extraordinaire. Mais il y a au moins 10 équipes qui peuvent espérer monter cette année", complète le milieu de terrain de 24 ans.

Gaëtan Weissbeck qui espère aussi faire mieux que l'année dernière sur le plan de ses statistiques personnelles. Il avait été auteur de 10 buts et six passes décisives. Reste à savoir où évoluera le natif du Bas-Rhin face à Dijon, plutôt meneur de jeu ou milieu relayeur ?

DFCO-FCSM c'est à suivre en direct et en intégralité ce lundi sur France Bleu Belfort Montbéliard. Coup d'envoi à 20h45, et avant-match dès 20h30.