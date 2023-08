Ligue 2 : avant le derby entre le Stade Lavallois et le SCO d'Angers, une rivalité depuis presque 100 ans

55 matchs officiels entre les deux équipes. 24 victoires pour Angers, 19 pour Laval, et 12 matchs nuls. Le bilan des statistiques est plus glorieux à domicile pour Les Tango. 29 confrontations à Le Basser : 15 succès, 9 défaites et 5 matchs nuls.

Un derby, c'est toujours un spectacle. Des matchs enlevés. Preuve en est : il n'y a eu qu'un seul match sans but entre les deux formations. C'était en 1986 lors d'un 1/16e de finale aller de coupe de France.

Malheureusement, la rivalité prend parfois trop le pas sur le football. En 2009 lors d'un match amical à Mayenne, des ultras angevins avaient balancé des fumigènes au stade et brûlé la piste d'athlétisme.

Ces deux équipes se sont le plus souvent affrontées en deuxième division. Elles se retrouvent samedi après s'être "manquées" pendant huit ans. À l'époque, deux joueurs Tango étaient déjà là : Anthony Gonçalves et Maxime Hautbois. Au SCO d'Angers de l'eau a coulé sous les ponts. Dernier de ligue 1 la saison précédente, le club se reconstruit et n'est pas encore prêt.

Le SCO n'est pas tout à fait prêt

"Quelle est la valeur de cet effectif ? Il y a des joueurs qui ont une expérience en Ligue 1 et que Laval n'aura pas. Mais est-ce que cela suffit ? Probablement pas. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver un collectif suffisant pour que ces quelques individualités la ressortent du lot ? Joker" explique Gildas Crozon, journaliste au Courrier de l'Ouest et observateur du SCO depuis 2008.

"Ce qui est sûr, c'est que les Angevins ne seront pas aussi près qu'ils auraient aimé l'être et qu'ils le seront peut-être en septembre ou octobre. Je pense que le premier derby va donner le ton. C'est déjà un premier bon révélateur" poursuit Gildas Crozon. Au contraire de Laval, le SCO d'angers n'est pas prêt de boucler son mercato. Trois joueurs sont sur le départ dont le célèbre milieu de terrain Adrien Hunou.