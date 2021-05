Ligue 2 : le TFC de justesse face à Dunkerque (3-3), un barrage à venir contre le Paris FC ou Grenoble

Le TFC a arraché de justesse le match nul (3-3) ce samedi soir à Dunkerque pour la 38ème et dernière journée de championnat. L'autre grosse info de cette dernière journée, c'est que le TFC jouera soit contre le Paris FC ou Grenoble pour le barrage au Stadium.

AprC'était un match sans réel enjeu pour le TFC, déjà quasi-certain avant la rencontre de finir troisième de Ligue 2 cette saison. Les Toulousains ont montré plusieurs visages, d'abord convaincants en première mi-temps avant de sombrer progressivement en seconde, puis de revenir comme par miracle en toute fin de rencontre.

Les Toulousains arrachent le point du match nul à Dunkerque après avoir été mené presque toute la seconde mi-temps par les Nordistes.

Le triplé de Rhys Healey

Le TFC avait pourtant ouvert la marque avec son attaquant Rhys Healey juste avant l'heure de jeu, avant une égalisation sur penalty des Nordistes. Les Dunkerquois prennent ensuite l'avantage en début de seconde mi-temps sur une énorme erreur d'Anthony Rouault dans sa surface de réparation. Passe directe pour l'attaquant Dimitri Boudaud qui ne se prive pas de convertir l'offrande, 2-1 à la 50e.

Puis 3-1 sur un but du meilleur buteur Tchoukounté après l'heure de jeu, les Toulousains, alors réduits à dix après l'expulsion de Steve Mvoué pour un tacle appuyé, sont au plus mal. C'est sans compter sur un Rhys Healey des grands soirs.

D'abord lancé en profondeur puis fauché par le gardien Maraval, l'attaquant se fait justice lui-même sur le penalty avant de convertir un centre de Sam Sanna à la 87e. 3-3, score final pour des Toulousains déjà (presque) assurés de terminer troisièmes avant même la rencontre.

Paris ou Grenoble

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après leurs victoires respectives face à Rodez et Chambly, Grenoble et le Paris FC joueront désormais un match de barrage mardi prochain. Le vainqueur de l'affrontement sera l'adversaire du TFC pour un barrage de plus, le vendredi 21 mai au Stadium. Match qui sera comme toujours à suivre sur France Bleu Occitanie.