Ligue 2 | Avant RC Lens - Stade Brestois, l'envol d'brahima Sissoko ?

Ibrahima Sissoko va jouer ses premières minutes en Ligue 2, avec le Stade Brestois, à l'occasion du déplacement à Lens. Une titularisation pour pallier l'absence de Bruno Grougi, mais aussi parce que le milieu formé au club pourrait être la révélation de cette saison.

Il en parle depuis de nombreuses semaines. Jean-Marc Furlan ne tarit pas d'éloges sur Ibrahima Sissoko. Et le match à Lens sera l'occasion de titulariser pour la première fois de la saison en championnat le milieu de terrain de 19 ans, formé au club.

Bruno Grougi, pas encore remis de sa blessure au mollet contracté contre le Gazélec d'Ajaccio, l'heure de Sissoko est venue dans l'esprit de l'entraîneur.

Furlan : "Je lui avais parlé avant le dernier match à domicile, Je lui avais dit : « je préfère envoyer quelques anciens, ne te fais pas de soucis. » Quand on a trois défaites de rang, tu fais attention aux jeunes, qu’ils ne soient pas exposés, que les gens ne soient pas trop sévères avec eux. Je veux les mettre dans les meilleures conditions. (...) La différence est là : ce qui se passe pendant les 13-14 heures hebdomadaires d’entraînement. Et "Ibou" impacte beaucoup les entraînements."

En attendant de débuter à Le Blé

Ce match à Felix-Bollaert ne sera pas le premier de Sissoko en Ligue 2. Lens sera sa neuvième apparition en championnat. Sa treizième si on compte les matchs de coupe.

Alex Dupont l'avait fait débuter chez les pros lors de la saison 2015/2016, à l'occasion du triste match de coupe de France à Saint-Brieuc, puis d'une fin de championnat tout aussi triste.

La saison dernière, Jean-Marc Furlan avait fait appel à lui pour six rencontres de L2, et deux de coupe de France. Fait curieux, sept de ces huit matchs - dont les cinq titularisations de Sissoko - se jouaient à l'extérieur. "Je voulais aussi le protéger des matchs à domicile. Je préférais faire jouer des joueurs plus expérimentés, avec de nombreux matchs derrière eux", explique Furlan.

Ces apparitions lui avait permis d'obtenir une sélection pour la coupe du Monde U20, jouée en Corée-du-Sud.

Dans un milieu à trois à Lens

A Lens, Brest alignera Sissoko avec un milieu à trois joueurs, ce qui constituera une différence avec le milieu à deux récupérateurs utilisés lors du match de coupe de la Ligue perdu au Paris FC, le seul disputé par Ibrahima Sissoko cette saison.