Ligue 2 : avant St-Etienne - FC Metz, des Grenats frais dans le forez ?

Que vaut réellement le FC Metz ? La question peut sembler incongrue puisqu'elle porte sur une équipe installée sur le podium à l'aube de la 32e journée. Sa solidité défensive, son talent individuel et sa série de 18 matchs sans défaite, le record historique remontant à février 2007 sera égalé s'il ne perd pas à Saint-Etienne, témoignent qu'il est incontestablement à sa place dans cette lutte pour la (re)montée en Ligue 1.

ⓘ Publicité

Mais comme il a cette saison l'habitude de nous présenter plusieurs visages, parfois au sein d'une même rencontre voire d'une même mi-temps, on se demande laquelle de ses facettes il va montrer ce samedi lors de ce nouveau choc, joué dans le stade plein d'un adversaire en plein renouveau.

La culture de l'instant incite à l'optimisme. Samedi dernier, une fois Bordeaux réduit à dix, les Messins ont assumé leur statut et livré le match que les supporteurs attendaient d'eux, au moment où ils devaient le faire . Mais l'analyse globale de la saison invite à plus de prudence. D'autant qu'une montée ne se joue pas que sur des paramètres techniques, mais aussi sur la capacité à rester le plus frais, mentalement comme physiquement.

Les joueurs étaient fatigués après Bordeaux

Et, de ce point de vue là, Laszlo Bölöni a livré quelques remarques en conférence de presse d'avant-match. "Les joueurs étaient fatigués après Bordeaux, a avoué l'entraîneur du FC Metz. Ca demande de la concentration, d'être capable de se recharger individuellement pour donner le maximum."

Certains technicien disent qu'il est plus simple de se régénérer après une victoire. "Sur des moments courts, tu peux perdre contact avec la terre et il faut remettre les pieds sur terre et c'est dans ce sens qu'on est allé vers les joueurs, reprend Bölöni. Ce que je sais, c'est que 80 % de mes joueurs, peut-être plus, n'ont jamais joué un championnat si long et si intense. D'une certaine manière, ils sont débutants et pas habitués à cela, donc la fatigue se manifeste plus rapidement."

Jusque là, la question de la fraîcheur physique n'a pas semblé pénaliser le FC Metz. Le terrain seul livrera la vérité quant à savoir si, oui ou non, elle sera décisive dans l'attribution de la deuxième place envoyant en Ligue 1. Mais si tel devait être le cas, alors le FC Metz aura un atout sur son adversaire du weekend : deux jours de préparation en plus que les Stéphanois, qui ont gagné à Grenoble lundi soir.

Saint-Etienne - FC Metz, à vivre dès 14 heures 45, ce samedi sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud