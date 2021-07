Ligue 2 : avant TFC-Ajaccio samedi, les Toulousains ont hâte de retrouver leur supporters au Stadium

Ce sera le premier match officiel sous les couleurs toulousaines pour Philippe Montanier, le nouveau coach des violets. Fin juin, le Normand a succédé à Patrice Garande. Première journée de la saison de Ligue 2 ce samedi 24 juillet, à 19h : le TFC reçoit l'AC Ajaccio au Stadium.

Les Corses sont venus au Ramier en février dernier. Un mauvais souvenir pour eux puisque Toulouse l'avait emporté 3-0, grâce à des buts de Vakoun Bayo, Adil Adli et Deiver Machado.

"Jouer Ajaccio n'est pas un cadeau pour attaquer la saison, je crois que personne ne nous en fera. On vise la montée, mais on n'est pas les seuls : Nîmes, Dijon, Caen, Guingamp, etc." - Philippe Montanier, le coach du TFC